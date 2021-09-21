Что ожидается на валютном рынке во вторник
Вчера на межбанковском валютном рынке наблюдалась очередная неудачная попытка роста котировок безналичного доллара. Предложения от продавцов валюты оказалось достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Однако уже сегодня ситуация может в корне измениться.
Продажи под уплату налогов прекратятся, к тому же экспортеры начинают ждать выплату компенсации НДС и продавать валюту будут лишь в крайних случаях. На сегодня запланирован очередной аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ: инвесторам будут предложены ценные бумаги сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 и 3 года в гривне, а также двухлетние ОВГЗ в долларах США. Предыдущие аукционы показали падение интереса к этим бумагам: инвесторы рассчитывают на рост доходности, и если Минфин не пойдет на это, не будут покупать ОВГЗ. Следовательно, и продажу валюты для их оплаты ожидать не стоит. Поэтому предложение валюты сегодня будет довольно скромным, и все будет зависеть от того, насколько большую активность разовьют покупатели.
Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,65/26,72 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник колебалась в пределах 26,73-26,76 гривен. К вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, наличный доллар тоже подешевел. Сегодня утром продажа стартует на уровне 26,74-26,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,70-26,77 гривен.
Евро на рынке FOREX в понедельник сначала продолжил начавшееся на прошлой неделе падение и к обеденному перерыву опустился до отметки 1,1699 доллара. Затем оглашение новой даты возможного дефолта в США (25-26 октября) вызвало резкое падение доллара против других валют, и евро подскочил к отметке 1,1736 доллара. Утром вторника евро пытается расти и уже поднимался до 1,1738 доллара. Наличный евро в понедельник подешевел с 31,33-31,35 до 31,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,30-31,33 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть все основания ожидать, что к вечеру наличный евро может подорожать.
Российский рубль в понедельник упал с 72,80 до 73,60 рублей за доллар. Утром вторника он частично компенсировал свое снижение и подрос до 73,30 рублей за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей продлятся до конца недели.