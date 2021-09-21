Что ожидается на валютном рынке во вторник

Вчера на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдалась очередная неудачная попытка роста котировок безналичного доллара. Предложения от продавцов валюты оказалось достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Однако уже сегодня ситуация может в корне измениться.

Продажи под уплату налогов прекратятся, к тому же экспортеры начинают ждать выплату компенсации НДС и продавать валюту будут лишь в крайних случаях. На сегодня запланирован очередной аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ: инвесторам будут предложены ценные бумаги сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 и 3 года в гривне, а также двухлетние ОВГЗ в долларах США. Предыдущие аукционы показали падение интереса к этим бумагам: инвесторы рассчитывают на рост доходности, и если Минфин не пойдет на это, не будут покупать ОВГЗ. Следовательно, и продажу валюты для их оплаты ожидать не стоит. Поэтому предложение валюты сегодня будет довольно скромным, и все будет зависеть от того, насколько большую активность разовьют покупатели.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,65/26,72 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник колебалась в пределах 26,73-26,76 гривен. К вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, наличный доллар тоже подешевел. Сегодня утром продажа стартует на уровне 26,74-26,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,70-26,77 гривен.

Евро на рынке FOREX в понедельник сначала продолжил начавшееся на прошлой неделе падение и к обеденному перерыву опустился до отметки 1,1699 доллара. Затем оглашение новой даты возможного дефолта в США (25-26 октября) вызвало резкое падение доллара против других валют, и евро подскочил к отметке 1,1736 доллара. Утром вторника евро пытается расти и уже поднимался до 1,1738 доллара. Наличный евро в понедельник подешевел с 31,33-31,35 до 31,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,30-31,33 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть все основания ожидать, что к вечеру наличный евро может подорожать.

Российский рубль в понедельник упал с 72,80 до 73,60 рублей за доллар. Утром вторника он частично компенсировал свое снижение и подрос до 73,30 рублей за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник подешевел на 2 копейки, до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей продлятся до конца недели.