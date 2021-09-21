Зеленый чай делает мужчин умнее

Кофеин и L-теанин, входящие в состав зеленого чая, положительно влияют на умственную работоспособность представителей сильной половины человечества, сообщает Menslife.

Эксперты из Нидерландов провели исследование, в ходе которого подробно изучили активность мужского головного мозга. В эксперименте приняли участие 44 здоровых добровольца. Ученые проанализировали, какой эффект дают аминокислоты L-теанина и кофеина, содержащиеся в одной чашке зеленого чая. У участников, выпивающих напиток за 20 минут - час до начала выполнения тестов, мозг работал гораздо эффективней, чем у мужчин, не употреблявших чай.

Также ученые пришли к выводу, что люди, включившие в свой рацион зеленый чай, оказались гораздо более внимательными и меньше уставали. По словам исследователей, комбинация L-теанина и кофеина способствует фокусировке внимания в период выполнения интеллектуальных задач, требующих высокой точности.