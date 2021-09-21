Зеленский планирует вновь собрать "слуг" на обучение в Трускавце

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, сообщает Украинская правда.

По словам собеседников, встреча пройдет по 2 октября.

На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.

Напомним, тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.

Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.

Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.