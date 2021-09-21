Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ повторяется ситуация понедельника.

С утра спрос на безналичный доллар подтолкнул котировки вверх; ценники в третий раз за последние три дня поднялись до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. На этих уровнях вышли выжидавшие роста продавцы, и к обеду рабочий диапазон опустился до 26,69-26,71 гривен. Национальный банк второй день подряд не появляется на рынке, т.к. существенного превышения предложения над спросом нет, и регулятор боится своим вмешательством нарушить хрупкое равновесие.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня незначительно снизился: утром его продавали по 26,75-26,76 гривен, а к обеду – уже по 26,73-26,74 гривен. Спрос на наличного «американца» сохраняется на одном уровне.

Евро на FOREX пытается расти после падения, длившегося трое суток. Сегодня с отметки 1,1717 он поднялся до 1,1741 доллара, и движение вверх продолжается. Наличный евро в столице торгуется в диапазоне 31,30-31,35 гривен – на том же уровне, что и вчера.

Российский рубль, опустившийся вчера до 73,60 рублей за доллар, сегодня отвоевал у американского доллара 45 копеек: к обеду вторника доллар подешевел до 73,15 рублей. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, что на 2 копейки дешевле вчерашней цены.