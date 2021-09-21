Валютный рынок: итоги вторника

Во вторник стартовала выплата компенсации НДС экспортерам (373 млн гривен было отправлено сегодня). Рынок сразу это почувствовал: уменьшилось предложение валюты, что тут же привело к росту котировок.

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке начались с трехкратного превышения числа покупателей над продавцами. Как и в понедельник, котировки отреагировали ростом до уже знакомых 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. На этих уровнях появились продавцы, рост прекратился, после чего плавно спустились к области 26,69-26,71 гривен, где и совершались сделки почти до конца торгов. Национальный банк второй день подряд не появляется на рынке, ограничившись функцией наблюдателя.

Закрыли торги вторника на 2,2 копейки на покупке и 2 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,67/26,73 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись чуть выше, чем в понедельник, и более узко: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,71 гривен прошла в 09:19. А уже в 10:10 котировки достигли максимальных за день: 26,735/26,75 (покупка/продажа). Как и вчера, на этих цифрах продавцы начали активно выставлять заявки, и рост прекратился. Котировки стали снижаться, и к обеду торговля переместилась в диапазон 26,69-26,71 гривен, в котором сделки и шли вплоть до конца торгов.

Котировки закрытия – 26,69/26,70 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 19,4 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 121,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7173 гривен.

Официальный курс доллара на 22 сентября установлен на отметке 26,7081 гривен за доллар, рост на 0,09 копейки.

Официальный курс евро на 22 сентября установлен на отметке 31,3566 гривен за евро, рост на 8,65 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колебалась в пределах 26,74-26,77 гривен. К вечеру ценник на наличного «американца» опустили до 26,74 гривен, а мелкие суммы можно было найти даже по 26,73 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1716 доллара. Сегодня евро сначала вырос до отметки 1,1748 доллара, а затем вновь пошел вниз и к вечеру опустился до 1,1714 доллара. Причиной стал рост доллара после публикации данных, свидетельствующих о позитивных изменениях в строительной отрасли США. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривен.

Российский рубль укрепился по отношению к доллару во вторник, восстановившись с трехнедельного минимума, достигнутого вчера, поскольку цены на нефть компенсировали часть потерь. Состоянием на 18:30 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,10-73,15 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.