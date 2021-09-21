Валютный рынок: итоги вторника
Во вторник стартовала выплата компенсации НДС экспортерам (373 млн гривен было отправлено сегодня). Рынок сразу это почувствовал: уменьшилось предложение валюты, что тут же привело к росту котировок.
Торги на межбанковском валютном рынке начались с трехкратного превышения числа покупателей над продавцами. Как и в понедельник, котировки отреагировали ростом до уже знакомых 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. На этих уровнях появились продавцы, рост прекратился, после чего плавно спустились к области 26,69-26,71 гривен, где и совершались сделки почти до конца торгов. Национальный банк второй день подряд не появляется на рынке, ограничившись функцией наблюдателя.
Закрыли торги вторника на 2,2 копейки на покупке и 2 копейки на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,67/26,73 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись чуть выше, чем в понедельник, и более узко: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,71 гривен прошла в 09:19. А уже в 10:10 котировки достигли максимальных за день: 26,735/26,75 (покупка/продажа). Как и вчера, на этих цифрах продавцы начали активно выставлять заявки, и рост прекратился. Котировки стали снижаться, и к обеду торговля переместилась в диапазон 26,69-26,71 гривен, в котором сделки и шли вплоть до конца торгов.
Котировки закрытия – 26,69/26,70 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 19,4 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 121,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7173 гривен.
- Официальный курс доллара на 22 сентября установлен на отметке 26,7081 гривен за доллар, рост на 0,09 копейки.
- Официальный курс евро на 22 сентября установлен на отметке 31,3566 гривен за евро, рост на 8,65 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колебалась в пределах 26,74-26,77 гривен. К вечеру ценник на наличного «американца» опустили до 26,74 гривен, а мелкие суммы можно было найти даже по 26,73 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1716 доллара. Сегодня евро сначала вырос до отметки 1,1748 доллара, а затем вновь пошел вниз и к вечеру опустился до 1,1714 доллара. Причиной стал рост доллара после публикации данных, свидетельствующих о позитивных изменениях в строительной отрасли США. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривен.
Российский рубль укрепился по отношению к доллару во вторник, восстановившись с трехнедельного минимума, достигнутого вчера, поскольку цены на нефть компенсировали часть потерь. Состоянием на 18:30 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,10-73,15 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.