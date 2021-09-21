Пчелы закусали до смерти 63 краснокнижных пингвинов

Десятки африканских пингвинов, принадлежащих к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, погибли от пчелиных укусов поблизости от Кейптауна. По словам защитников редких птиц, это небывалый случай, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Рой пчел убил 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, на пляже недалеко от Кейптауна. Тушки редких птиц нашли на пляже с множественными укусами пчел, но без других телесных повреждений. Вскрытие показало, что пчелы жалили птиц вокруг глаз.

Как пояснили эксперты, потревоженные пчелы обычно начинают атаковать и жалить других животных в глаза и другие мягкие ткани. Поскольку пингвины не могут быстро передвигаться, то им не удается спастись бегством.

«Это редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность», – сказал ветеринар Дэвид Робертс.

Специалист, работающий в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц, сказал, что на месте происшествия также обнаружили мертвых пчел.

Африканские пингвины отличаются своим маленьким размером и живут на побережье и на островах ЮАР и Намибии, хотя некоторые из них были замечены в Габоне. Каждая птица имеет уникальный узор из чёрных пятен на белой груди.

При этом еще в начале ХХ века в природе их насчитывалось не менее 1,5 млн особей. Но сейчас, по последним подсчетам, осталось лишь около 2% от этой популяции – примерно 13,3 тыс. пар в Южной Африке и еще около 5,5 тыс. в Намибии. Африканские пингвины внесены в Международную красную книгу как вид, которому грозит вымирание.

Международный союз охраны природы заявляет, что их популяция быстро сокращается в основном из-за коммерческого рыболовства и «колебаний окружающей среды».