Украинскую чемпионку засудили за плохую фигуру
Победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова не смогла выбороть медали на знаменитом фестивале "Арноль Классик", который состоялся в прошлые выходные в Севилье, сообщает Обозреватель.
Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира не вошла даже в десятку, не смотря на идеальную физическую форму.
29-летняя девушка у себя в Instagram выложила видео в купальнике, где всем желающим продемонстрировала, как на самом деле выглядит ее "плохое тело".
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