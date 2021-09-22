Украинскую чемпионку засудили за плохую фигуру

Победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова не смогла выбороть медали на знаменитом фестивале "Арноль Классик", который состоялся в прошлые выходные в Севилье, сообщает Обозреватель.

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира не вошла даже в десятку, не смотря на идеальную физическую форму.

29-летняя девушка у себя в Instagram выложила видео в купальнике, где всем желающим продемонстрировала, как на самом деле выглядит ее "плохое тело".

Сайт предлагает своим читателям посмотреть на видео и на фотографии нашей титулованной соотечественницы.

Анна Скорцова перед тренировками. Источник: Instagram Анны Скворцовой

Анна Скорцова загорает. Источник: Instagram Анны Скворцовой

Анна Скорцова на Арнольд Классик. Источник: Instagram Анны Скворцовой