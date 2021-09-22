Что ожидается на валютном рынке в среду

Вчера на межбанковском валютном рынке﻿ повторилась попытка роста котировок безналичного доллара, спровоцированная покупателями сразу после старта торгов.

Как и в предыдущие дни, рост остановился на уровне 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. После этого выросшее предложение от продавцов толкнуло котировки обратно вниз. Раскачивание курса на межбанке продолжается. Вчера стартовали выплаты компенсации НДС экспортерам: они получили первые 373 млн гривен. Сегодня процесс продолжится, и те, кому еще не выплатили, будут до последнего придерживать свои валютные запасы, что приведет к снижению предложения валюты на рынке и может вызвать рост курса. Национальный банк будет пристально следить за ситуацией и в случае резких колебаний обязательно выйдет с интервенцией.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,68/26,73 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник колебалась в пределах 26,74-26,77 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,74-26,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,72-26,78 гривен.

Евро на рынке FOREX во вторник сначала вырос до отметки 1,1748 доллара, а затем вновь пошел вниз и к вечеру опустился до 1,1714 доллара. Причиной стал рост доллара после публикации данных, свидетельствующих о позитивных изменениях в строительной отрасли США. Утром среды евро зажат в узком диапазоне 1,1716-1,1729 доллара. Наличный евро во вторник в течение дня подешевел с 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,30-31,32 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть все основания ожидать, что к вечеру наличный евро может подорожать.

Российский рубль во вторник укрепился по отношению к доллару, восстановившись с трехнедельного минимума на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 72,88-72,96 рубля за доллар. Наличный рубль в столице во вторник продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей продлятся до конца недели.