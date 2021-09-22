Байден перепутал США и ООН

Президент США Джо Байден допустил оплошность в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), сообщает Лента.Ру.

Высказываясь о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии, американский лидер перепутал США и ООН.

"Это отпечаталось в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института — Соединенных Штатов Америки" , — заключил он, имея в виду ООН.

Республиканские политики раскритиковали Байдена за его ошибку. Так, Антонио Питокко отметил в Twitter, что американского президента невозможно воспринимать всерьез на мировой арене. По его мнению, Байден выглядит потерянным. Отмечается, что лидер США впервые выступил в ООН с момента вступления в должность в январе.