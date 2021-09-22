Сахар в рационе детей: врач рассказала о полезной альтернативе

В настоящее время существует 6 искусственных подсластителей, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). К ним относятся: аспартам, адванта, ацесульфам-калий, сахарин, сукралоза и неот. Также разрешен для ограниченного использования натуральный подсластитель – стевия, которая изготовлена ​​из экстрактов чрезвычайно сладкого растения S. Rebaudiana (Bertoni), сообщает 24 Канал.

Для каждого подсластителя FDA устанавливает приемлемую суточную норму потребления. Именно она является тем количеством подсластителя, который считается безопасным для потребления в день (рассчитывается в миллиграммах на килограмм массы тела).

Другое беспокойство вызывает то, что искусственно подслащенные продукты могут просто заменить более питательные продукты в рационе ребенка. Например, вместо того чтобы потреблять сахар в виде фруктов (которые содержат клетчатку, витамины и минералы), дети пробуют сладости или продукты из сахарозаменителей, в которых нет питательной ценности.

Чтобы удовлетворить сладкую тягу детей – подслащивайте простой йогурт ягодами и добавьте измельченные фрукты в каши. Но! Если ребенок съест искусственно подслащенную еду – вам не стоит волноваться.

Врачи запрещают потребление сахара и соли детям не только из-за их чрезмерного вреда, но и для того чтобы помочь детям сформировать правильные пищевые привычки и развить вкусовые рецепторы, в результате чего в них выработается любовь к действительно полезным продуктам, которые имеют естественную питательность.