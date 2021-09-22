Сахар в рационе детей: врач рассказала о полезной альтернативе
В настоящее время существует 6 искусственных подсластителей, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). К ним относятся: аспартам, адванта, ацесульфам-калий, сахарин, сукралоза и неот. Также разрешен для ограниченного использования натуральный подсластитель – стевия, которая изготовлена из экстрактов чрезвычайно сладкого растения S. Rebaudiana (Bertoni), сообщает 24 Канал.
Для каждого подсластителя FDA устанавливает приемлемую суточную норму потребления. Именно она является тем количеством подсластителя, который считается безопасным для потребления в день (рассчитывается в миллиграммах на килограмм массы тела).
Другое беспокойство вызывает то, что искусственно подслащенные продукты могут просто заменить более питательные продукты в рационе ребенка. Например, вместо того чтобы потреблять сахар в виде фруктов (которые содержат клетчатку, витамины и минералы), дети пробуют сладости или продукты из сахарозаменителей, в которых нет питательной ценности.
Чтобы удовлетворить сладкую тягу детей – подслащивайте простой йогурт ягодами и добавьте измельченные фрукты в каши. Но! Если ребенок съест искусственно подслащенную еду – вам не стоит волноваться.
Врачи запрещают потребление сахара и соли детям не только из-за их чрезмерного вреда, но и для того чтобы помочь детям сформировать правильные пищевые привычки и развить вкусовые рецепторы, в результате чего в них выработается любовь к действительно полезным продуктам, которые имеют естественную питательность.