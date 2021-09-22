Валютный рынок среды: ход торгов

После двухдневных колебаний в ограниченном диапазоне котировки безналичного доллара в среду, похоже, определились с дальнейшим направлением движения. После того, как в очередной раз закончилась неудачей попытка вырасти, доллар пошел вниз.

К обеденному перерыву котировки опустились до 26,61 гривен на покупке и 26,64 гривен на продаже. Как объяснили порталу «Курс Украины», ожидания роста сыграли злую шутку над банками: они купили слишком много доллара, и у них закончился лимит длинной позиции (т.е. покупать валюту дальше они не могут, т.к. это чревато штрафами со стороны Национального банка). Кстати, сам регулятор после двухдневного сидения «в тени» сегодня вышел на рынок и приобрел традиционные 5 млн долларов по цене 26,69 гривен. Но его появление не оказало никакого эффекта: доллар продолжил снижаться.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня резко пошел вниз: к концу обеденного перерыва он опустился до 26,69-26,70 гривен. Понижение ценника пока не оказало никакого влияния на спрос на наличного «американца».

Евро на FOREX в среду торгуется в узком диапазоне 1,1715 – 1,1737 доллара, поскольку банковские брокеры и крупные трейдеры массово закрывают позиции перед сегодняшним заседанием комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет рассматриваться вопрос учетной ставки. Заседание закончится в 21:00 по киевскому времени, а на 21:30 намечена пресс-конференция. Наличный евро в столице утром продавали по 31,32-31,34 гривен; к обеду он подешевел до 31,27-31,30 гривен, поскольку евро сейчас в точности повторяет поведение наличного доллара.

Российский рубль продолжил начавшееся вчера укрепление и к обеду достиг отметки 72,70 рубля за доллар. На цену наличного рубля в Украине это не повлияло (т.к. сегодня рубль и гривна укрепляются к доллару почти синхронно): как и вчера, сегодня в столице его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.