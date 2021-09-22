Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция должна преодолеть гнев по поводу партнерства с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Австралией, из-за которого последняя разорвала крупный контракт с Парижем на подводные лодки, сообщает InfoResist.

Джонсон заявил, что « некоторым из самых дорогих друзей » необходимо взять себя в руки и « оставить его в покое ».

Глава правительства Британии подчеркнул, что создание альянса между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией является большим шагом к глобальной безопасности, и что государства стоят бок о бок.

Великобритания, США и Австралия создали альянс в Индо-Тихоокеанском регионе под названием Aukus, который рассматривают в качестве противовеса Китаю. Это разозлило Францию, потому что сорвало оборонное соглашение с Австралией на несколько миллиардов долларов.