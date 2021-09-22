Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция должна преодолеть гнев по поводу партнерства с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Австралией, из-за которого последняя разорвала крупный контракт с Парижем на подводные лодки, сообщает InfoResist.
Джонсон заявил, что «
некоторым из самых дорогих друзей» необходимо взять себя в руки и «
оставить его в покое».
Глава правительства Британии подчеркнул, что создание альянса между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией является большим шагом к глобальной безопасности, и что государства стоят бок о бок.
Великобритания, США и Австралия создали альянс в Индо-Тихоокеанском регионе под названием Aukus, который рассматривают в качестве противовеса Китаю. Это разозлило Францию, потому что сорвало оборонное соглашение с Австралией на несколько миллиардов долларов.