Что ожидается на валютном рынке в четверг

Вчера после нескольких дней стабильности вновь продолжилось падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Ценник на покупку опустился до 26,55 гривен, переписав на 1 копейку годовой минимум. Национальному банку пришлось провести сразу две интервенции на покупку валюты, чтобы сдержать сильное укрепление гривны. Сначала регулятор приобрел 5 млн долларов по цене 26,69 гривен, а затем вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,59 гривен. Сегодня все будет зависеть от соотношения сил продавцов и покупателей, а также посчитают ли последние достигнутые уровни интересными для покупок или возьмут паузу в надежде, что доллар подешевеет еще сильнее. Кроме того, все будут пристально наблюдать за действиями Национального банка и его месседжами рынку.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,55/26,62 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду подешевел на 6 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,75-26,76 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,69-26,70 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,70-26,72 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть шанс, что наличный доллар сегодня подешевеет еще на 3-4 копейки.

Евро на рынке FOREX в среду сначала подскочил до отметки 1,1754 доллара, а затем упал до 1,1683 доллара после завершения заседания FOMC (комитета по открытым рынкам) ФРС США, на котором стали известны дальнейшие планы по повышению ставки ФРС в 2022 и 2023 годах. Утром четверга евро пытается скорректировать свое падение и уже поднялся к отметке 1,1707 доллара. Наличный евро в среду в течение дня подешевел на 6 копеек: с 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,23-31,27 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду сначала укрепился по отношению к доллару с 73,10 до 72,60 рублей за доллар, а к концу дня вернулся к прежнему уровню на фоне общего укрепления доллара в мире. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 72,89-72,98 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в среду продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. До конца недели возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.