Зачистка элит: как Зеленский воспользуется нападением на Шефира

Обстрел машины первого помощника президента Сергея Шефира — уникальный шанс для Владимира Зеленского в короткий срок "зачистить" старые элиты. Главный вопрос — воспользуется ли он этим на полную мощность, сообщает Depo.ua.

Начать нужно с того, что этот самый обстрел, кто бы за ним не стоял, развязывает руки Офису президента: у него появился карт-бланш на любые действия в отношении кого-угодно.

Легитимность этих действий, кто бы себе что ни думал, будет поддержана большими массами людей.

Дело в том, что сейчас мы живем в общественном договоре, который не объединяет абсолютное большинство украинцев, но в котором относительное большинство украинцев живет по принципу: "Нам нравится, что делает Зеленский, хотя мы и не очень верим, что он это сделает. Но мы за то, чтобы дать ему шанс. А те, кто не дает ему возможности реализовать этот шанс, — гады и старые прогнившие лица".

Собственно, этот общественный договор начал складываться с момента первого решения СНБО по нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, и сейчас он (общественный договор) проходит самое сложное испытание: люди ждут действий. И собственно, обстрел машины Шефира — шанс для Зеленского резко нарастить свой политический вес и максимально ослабить все элиты.

И здесь есть всего три крупных варианта:

1. Будут мгновенно введены санкции против нескольких сотен людей (история с законом об олигархах, где вводится понятие помощника олигарха без четких критериев, кто это, дает возможность создать почти безграничный список);

2. Будут точечно бить по определенным фамилиям, выбивая из игры определенные группы элит (сериальность и принуждение договариваться всех с Офисом президента);

3. Ситуацией не воспользуются из-за страха перед определенными элитами.

Если кто-то считает, что зимой нас ждут тарифные бунты, тот глубоко ошибается. Цена будет стабилизирована на уровне 7 800, и особых проблем рядовые украинцы не почувствуют.

Однако провальная политика правительства, которое не воспользовалось уникальным шансом для нас, когда были пиковые цены на руду и можно было нарастить подушку безопасности в несколько миллиардов, и даже не попробовало сыграть в игру "стабильные поставки продовольствия в обмен на длинные дешевые деньги", конечно, будет влиять на общее экономическое положение.

Но пока выглядит так, что резкого ухудшения жизни не будет. Поэтому в перспективе следующего года, если отбросить черных лебедей, власти не угрожает практически ничего. И поэтому команда Зеленского может начать зачистку элит (по сути, это вывод больших групп политиков и бизнесменов из политического и частично экономического оборота под радостные аплодисменты относительного большинства).

Итак, какой сценарий выберет Зеленский? Пока выглядит так, что второй, когда на протяжении определенного времени будут определяться относительно небольшие группы людей, которые будут назначаться врагами народа.

Проблема этого сценария для власти сводится к нескольким моментам:

1. Растяжение во времени создаст ощущение договорняков;

2. В команде Зеленского нет скамейки запасных, которые будут органично и быстро менять "старые элиты", а значит в ряде регионов усилятся и без того сильные центробежные тенденции;

3. В Офисе нет понимания (даже приблизительного), как будет функционировать новая пирамида власти, а это еще больше разбалансирует государственную бюрократическую машину;

4. В среднесрочной перспективе вся эта совокупность факторов приведет к жесткому экономическому кризису.

Собственно, если отбросить вопрос избирательности ручного правосудия, мы должны понимать: зачистка элит в любой стране мира без понимания дальнейшей экономической модели и установления постоянных правил игры всегда заканчивается плохо для народа, который аплодирует этой самой зачистке.

Пока ни модели, ни возможных правил игры нет. И в окружении Зеленского сейчас нет ни одного идеолога реформ, который мог бы предложить новые правила игры.

﻿

﻿Автор: Вадим Денисенко