Офтальмолог рассказала, как уберечь глаза при простуде

Болезненное состояние глаз - один из спутников простуды и острых вирусных инфекций. Глаза также могут пострадать при коронавирусной инфекции: ведь именно сосуды являются мишенью для вируса. Иногда наблюдается яркое покраснение глаза: значит, лопнул мелкий кровеносный сосуд, сообщает Российская газета.

Кроме того, больной чувствует дискомфорт, болезненность, чувство "песка" в глазах, раздражение от света, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

"Глаза всегда реагируют на простудное заболевание. Существует даже термин "больные глаза", когда в них появляется некий блеск. Этот симптом появляется при достаточно тяжелом состоянии, токсическом отравлении или вирусном заболевании", - пояснила врач.

Для улучшения состояния специалист рекомендует применять увлажняющие капли и непременно уменьшить нагрузку на глаза: отказаться на этот период от чтения текстов в телефонах и на компьютерах.

Если наблюдаются кровоизлияния в глаз, капли не помогут. Нужно укреплять сосудистую систему и принимать препараты по назначению врача, которые препятствуют ломкости сосудов, в частности, витамин С.