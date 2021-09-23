В ЕС хотят ввести мораторий на экспорт леса: с чем связано

В странах ЕС требуют ввести мораторий на экспорт леса-кругляка. Отдельные государства уже разрешают продавать продукцию за границу только по согласованию с правительством. Польский бизнес приводит в пример Украину и требует, чтобы и их власть ввела мораторий на экспорт лесоматериалов, сообщает Обозреватель.

И пока в Евросоюзе обсуждают, как защитить собственные ресурсы, от Украины требуют поставлять свое необработанное сырье. И это в ситуации, когда наша лесистость значительно уступает этому показателю в соседних странах.

О том, как запрет на экспорт работает в разных странах и чего требуют от Украины, читайте далее в материале.

Албании можно, а Украине – нет?

Албания свое соглашение об Ассоциации с ЕС подписала еще в 2006-м, а с 2010-го получила безвиз. И это не помешало стране в 2016-м ввести полный мораторий на экспорт леса (также ограничили его вырубку). Такое решение объяснили экологической ситуацией, мол, лесистость упала с 51 до 25%. Но в Украине ситуация еще хуже – у нас этот показатель не достигает и 16%.

У ЕС не было претензий к решению Албании отменить экспорт лесоматериалов. Возможно из-за того, что такую позицию они грамотно обосновали экологической ситуацией. А, может быть, из Албании в страны Евросоюза и без того доставляли немного сырья и такая норма на партнерах не отобразилась.

Украина же после введения моратория получила иск от ЕС в Арбитраж. В нем признали, что страна имеет право на мораторий, но не в том виде, в котором он прописан сейчас, мол, это нарушает соглашение об Ассоциации с ЕС.

Теперь же вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина с помощью "Слуг народа" вместо того, чтобы переписать мораторий, идет фактически на предательство национальных интересов Украины и лоббирует полное снятие моратория.

В Польше требуют сделать так, как в Украине

Представители польской деревообрабатывающей отрасли буквально несколько недель назад сделали публичное заявление и потребовали от своей власти ввести мораторий на экспорт лесоматериалов. В пример, среди прочих, привели и Украину. Мол, когда сырье вывозится за границу, а цены на него внутри страны взлетают, сохранить рабочие места и производство становится невозможно.

В Украине же ситуация может быть еще хуже. В отличие от польских коллег, украинские предприниматели не имеют дешевых кредитов, компенсации от государства на закупку оборудования. Да и помимо этого поляки имеют высокую платежеспособность, их внутренний рынок может приносить для предприятий куда большую выгоду. Украинцы же при таких условиях оказываются в неконкурентной среде. И если разрешить продавать необработанные лесоматериалы за границу, украинская отрасль рискует оказаться на грани краха.

"Дошло до того, что дубовая древесина (необработанная) покидает Польшу и отправляется на заводы в Украину. Там она перерабатывается и отправляется в виде готовой древесной продукции на мировые рынки. Правительство, польские леса становятся ресурсной базой для западных корпораций" , – подчеркнул в обращении директор Польской торговой палаты лесной промышленности Рафал Шефлер.

Что интересно, в Еврокомиссии при этом сами же соглашаются, что поставлять необработанную древесину из Украины "неразумно".

"Страна тогда оказывается в самом низу цепочки и получает минимальную прибыль. Поэтому, естественно, продавать продукцию из древесины – гораздо более прибыльное дело" , – заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс в интервью "Интерфаксу".

Кто и как защищается от распродажи леса

Политика защиты собственных интересов распространена во многих странах. О намерении запретить экспорт леса заявили в России, Беларусь на такой шаг уже пошла. Хорватия ввела внутренние квоты: сперва лесоматериалы покупают все внутренние производители, которые изготовляют готовую продукцию, а затем, если остается "лишнее", то свободное сырье могут экспортировать. И это при условии, когда и сейчас большая часть лесоматериалов закупается за границей, а экспорт крайне ограничен.

В Украине же сырья не хватает даже на то, чтобы полностью покрыть внутреннюю потребность, рассказывает президент ассоциации "Мебельдеревпром" Юрий Медведев. Более того, лесхозам разрешено заключать прямые контракты, а не участвовать в аукционах. И если снимут мораторий, они смогут напрямую продавать лесоматериалы за границу.

В Венгрии также действуют ограничения: если предприятие хочет продать за границу материалы, должно написать заявление, которое рассмотрят в правительстве. Там примут решение, повлияет ли такая сделка на ситуацию на внутреннем рынке, не приведет ли к дефициту и т.д.

И в то время, когда даже страны ЕС пытаются ограничить поставки, в Украине разработали законопроект №4197-д, принятие которого приведет к резкому дефициту сырья для украинских деревообрабатывающих предприятий. При этом рассказы представителей Кабмина о том, что ожидать ухудшения ситуации не стоит, всего лишь попытка ввести общественность в заблуждение.