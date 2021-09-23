Кабмин внес изменения в порядок выдачи водительских прав

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выдачи водительских прав. В частности, теперь в удостоверениях появятся специальные отметки-ограничения и другая дополнительная информация, сообщает АвтоПортал.

Так, в Положении о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением Кабмина от 8 мая 1993 года № 340 говорится, что в водительских удостоверениях в виде кодов при необходимости будут указаны (перефразировано с юридического языка на более понятный):

медицинские ограничения; вождение только со средствами коррекции и/или защиты зрения; в очках; контактных линзах, со слуховыми аппаратами; средствами для общения; протезами конечностей;

технические ограничения; вождение автомобилей (только) с модифицированной трансмиссией; автоматическим выбором передаточного числа; специально приспособленным управлением трансмиссии; приспособленной педалью сцепления, сцеплением, проводимым в действие рукой; автоматическим сцеплением; модифицированной тормозной системы и др.;

другие ограничения; управление транспортным средством только в дневное время суток, в радиусе эннного количестваа км от места проживания владельца или в пределах города/региона, без пассажиров, др.

специальные административные отметки; права подлежат обмену, являются дубликатом, др.).

Например, если лицо училось в автошколе и сдавало экзамен на автомобиле с АКПП, в его правах – в графе 12 – будет установлена отметка о том, что ему можно управлять только машиной на автомате.