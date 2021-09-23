Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается динамичная торговля, сопровождающаяся повышенной волатильностью.

Вначале котировки безналичного доллара продолжили движение в заданном вчера направлении и опустились до 26,48 гривен на покупке и 26,50 гривен на продаже. Отреагировав на происходящее, Национальный банк выставил крупный ордер на покупку на уровне 26,47 гривен и тем самым затормозил падение. Выжидавшие покупатели тут же начали ставить ордера, спеша купить по низкой цене. К ним присоединились спекулянты, решившие зафиксировать прибыль. В результате резкого роста спроса котировки отскочили до 26,605 гривен на покупке и 26,66 гривен на продаже. И только на этом уровне ажиотажный спрос удалось погасить.

Очень динамично менялся и курс доллара в оптовых обменниках Киева. Утром наличного «американца» продавали по 26,70-26,71 гривен. Затем, следуя за трендом на межбанке, ценник на наличный доллар опустили до 26,65-26,66 гривен. Как только тренд на межбанке развернулся вверх, наличный доллар тут же подорожал до 26,67-26,68 гривен.

Евро на FOREX в четверг корректируется после резкого падения вчера вечером. С отметки 1,1681 он вырос на 50 пунктов, до 1,1731 доллара. Наличный евро в столице утром продавали по 31,22-31,25 гривен; затем ценник опустили до 31,15-31,17 гривен, а когда наличный доллар пошел вверх, то и евро подорожал до 31,20-31,21 гривен.

Российский рубль в четверг вновь предпринял попытку роста и к обеду достиг отметки 72,60 рубля за доллар, но затем опять потерял 20 копеек, вернувшись к уровню 72,80 рубля за доллар. Что касается наличного рубля, его цена в течение недели сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.