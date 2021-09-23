Укрзализныця временно изменила расписание скоростных поездов: рейсы

АО "Укрзализныця" назначило на субботу 25 сентября дополнительный рейс Интерсити+ из Киева до Львова и временно изменило расписание скоростных поездов на харьковском направлении, сообщает Укринформ.

Отмечается, что назначен дополнительный рейс Интерсити+ № 743/744 Дарница – Львов – Дарница составом электропоезда ЭКр1 "Тарпан". Поезд отправится из Дарницы (Киев) 25 сентября, а из Львова – 26 сентября.

В связи с плановыми путевыми работами в конце сентября – начале октября на участке Полтава – Гребенка временно (отправлением из Киева и Харькова 27-30 сентября, а также 1, 4 и 5 октября) отменено курсирование поезда №724/723 Киев – Харьков – Киев.

Вместо этого назначено курсирование поезда №720/719 Киев – Харьков – Киев отправлением из Киева 27-30 сентября, 1 и 4 октября, отправлением из Харькова 28-30 сентября, 1, 2 и 5 октября.