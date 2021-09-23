Валютный рынок четверга: итоги дня

Сегодня на межбанковском﻿ валютном рынке резкое падение котировок безналичного доллара сменилось еще более резким их взлетом. Конечно же, не обошлось без Национального банка.

Что же произошло? Напуганные вчерашним падением доллара экспортеры, которым, к тому же еще не выплатили компенсацию НДС, устроили «распродажу» валюты сразу же после старта торгов. В результате котировки за короткое время опустились до 26,48 гривен на покупке и 26,50 гривен на продаже. Такое снижение начало приобретать все признаки обвала, и Национальный банк не выдержал. Кроме традиционной покупки 5 млн долларов по цене 26,58 гривен (которая была просто проигнорирована рынком), он вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,47 гривен, что на тот момент было ниже рынка. Проделав это не в конце, а в начале торгов, регулятор дал понять, что не позволит гривне укрепиться сильнее. И этот месседж был правильно истолкован участниками торгов: покупатели начали выставлять свои заявки выше уровня, защищаемого НБУ. К ним присоединились спекулянты, решившие зафиксировать прибыль. Возникший перекос в сторону спроса быстро погнал котировки вверх. Неудивительно, что к концу торгов поднялись даже выше вчерашнего закрытия дня.

Закрыли торги четверга на 3 копейки на покупке и на 6,8 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,55/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись широко, демонстрируя неуверенность участников рынка: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,565 гривен прошла в 09:45. Число продавцов к этому моменту в 3-4 раза превышало число покупателей; неудивительно, что всего за час котировки упали до дневных минимумов, при этом уже была заключена треть всех сделок за день. Первый выход Национального банка остался незамеченным: на покупку 5 млн по цене 26,58 регулятору понадобилось буквально 10 секунд. А вот второе появление стало «холодным душем» для спекулянтов, решивших сегодня крупно заработать. Поняв, что ниже опуститься не выйдет, они бросились скупать дешевый доллар и фиксировать прибыль. Торговля буквально закипела. К обеду предложений от продавцов дешевле 26,60 не осталось, покупатели были согласны брать и по такой цене. К закрытию торгов выросли до сессионных максимумов.

Котировки закрытия – 26,62/26,668 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 7,4 млн долларов по сравнению со средой и составил 164,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5186 гривен.

Официальный курс доллара на 24 сентября установлен на отметке 26,5272 гривен за доллар, снижение на 14,42 копейки.

Официальный курс евро на 24 сентября установлен на отметке 31,0846 гривен за евро, снижение на 20,10 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась очень динамично; при этом траектория движения курса четко повторяла график безналичного доллара. Утром наличного «американца» продавали по 26,70-26,71 гривен, к обеду цену снизили до 26,65-26,66 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,68-26,69 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1730 доллара. Сегодня евро с самого утра начал корректироваться после вчерашнего резкого снижения. Публикация американской статистики, показавшая рост числа безработных и снижение деловой активности, вызвала снижение доллара против многих ведущих мировых валют, а евро поднялся до отметки 1,1747 доллара. Цена наличного евро в течение дня менялась, повторяя все кульбиты за наличным долларом: утром его продавали по 31,22-31,23 гривен, к обеду – по 31,15-31,17 гривен, а к вечеру цена выросла до 31,24-31,25 гривен.

Российский рубль в первой половине дня укрепился по отношению к доллару на 40 копеек – с 73,00 до 72,60 рублей за доллар, а затем снизился до 72,85 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,77-72,83 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве четвертый день подряд держится на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.