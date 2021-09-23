Валютный рынок четверга: итоги дня

Валютный рынок четверга: итоги дня

Сегодня на межбанковском﻿ валютном рынке резкое падение котировок безналичного доллара сменилось еще более резким их взлетом. Конечно же, не обошлось без Национального банка.

Что же произошло? Напуганные вчерашним падением доллара экспортеры, которым, к тому же еще не выплатили компенсацию НДС, устроили «распродажу» валюты сразу же после старта торгов. В результате котировки за короткое время опустились до 26,48 гривен на покупке и 26,50 гривен на продаже. Такое снижение начало приобретать все признаки обвала, и Национальный банк не выдержал. Кроме традиционной покупки 5 млн долларов по цене 26,58 гривен (которая была просто проигнорирована рынком), он вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,47 гривен, что на тот момент было ниже рынка. Проделав это не в конце, а в начале торгов, регулятор дал понять, что не позволит гривне укрепиться сильнее. И этот месседж был правильно истолкован участниками торгов: покупатели начали выставлять свои заявки выше уровня, защищаемого НБУ. К ним присоединились спекулянты, решившие зафиксировать прибыль. Возникший перекос в сторону спроса быстро погнал котировки вверх. Неудивительно, что к концу торгов поднялись даже выше вчерашнего закрытия дня.

Закрыли  торги четверга на 3  копейки на покупке и  на 6,8 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,55/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись широко, демонстрируя неуверенность участников рынка: спред на старте составил 10 копеек.  Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,565  гривен прошла в 09:45. Число продавцов к этому моменту в 3-4 раза превышало число покупателей; неудивительно, что всего за час котировки упали до дневных минимумов, при этом уже была заключена треть всех сделок за день. Первый выход Национального банка остался незамеченным: на покупку 5 млн по цене 26,58 регулятору понадобилось буквально 10 секунд. А вот второе появление стало «холодным душем» для спекулянтов, решивших сегодня крупно заработать. Поняв, что ниже опуститься не выйдет, они бросились скупать дешевый доллар  и фиксировать прибыль. Торговля буквально закипела. К обеду предложений от продавцов дешевле 26,60 не осталось, покупатели были согласны брать и по такой цене. К закрытию торгов выросли до сессионных максимумов.

Котировки закрытия – 26,62/26,668  (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg  сегодня вырос на 7,4 млн долларов по сравнению со средой  и составил 164,9  млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5186 гривен.
  • Официальный курс доллара на 24 сентября  установлен на отметке 26,5272 гривен за доллар, снижение на 14,42 копейки.
  • Официальный курс евро на 24 сентября  установлен на отметке 31,0846 гривен за евро, снижение на 20,10  копеек.
  • Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня менялась очень динамично; при этом траектория движения курса четко повторяла график безналичного доллара. Утром наличного «американца» продавали по 26,70-26,71 гривен, к обеду цену снизили до 26,65-26,66 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,68-26,69 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00  – 1,1730 доллара. Сегодня евро с самого утра начал корректироваться после вчерашнего резкого снижения. Публикация американской статистики, показавшая рост числа безработных и снижение деловой активности, вызвала снижение доллара против многих ведущих мировых валют, а евро поднялся до отметки 1,1747 доллара. Цена наличного евро в течение дня менялась, повторяя все кульбиты за наличным долларом: утром его продавали по 31,22-31,23 гривен, к обеду – по 31,15-31,17 гривен, а к вечеру цена выросла до 31,24-31,25 гривен.  

Российский рубль в первой половине дня укрепился по отношению к доллару на 40 копеек – с 73,00 до 72,60 рублей за доллар, а затем снизился до 72,85 рублей за доллар.  Состоянием на 19:00  доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,77-72,83 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве четвертый день подряд  держится на уровне 3,63-3,65  гривен за 10 рублей. 

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