Елена Зеленская приняла участие в "коммунистическом" кинофестивале в Китае

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приняла участие в открытии 11-го Пекинского международного кинофестиваля, основной темой которого является 100-летие основания Коммунистической партии Китая, сообщает Деловая столица.

Соорганизатором события выступил Народный муниципалитет Пекина. Церемония открытия состоялась во вторник. Почетными гостями на ней были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Украины Елена Зеленская. Они выступили на церемонии с речами по видеосвязи.