Елена Зеленская приняла участие в "коммунистическом" кинофестивале в Китае
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приняла участие в открытии 11-го Пекинского международного кинофестиваля, основной темой которого является 100-летие основания Коммунистической партии Китая, сообщает Деловая столица.
Соорганизатором события выступил Народный муниципалитет Пекина. Церемония открытия состоялась во вторник. Почетными гостями на ней были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Украины Елена Зеленская. Они выступили на церемонии с речами по видеосвязи.
"Я верю, что индустрия кино и телевидения откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве… Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", — сказала первая леди Украины.