Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Вчера на межбанковском валютном рынке﻿ резкое падение котировок безналичного доллара сменилось еще более резким их взлетом.

Причиной разворота тренда на 180 градусов стали действия Национального банка, который жестко остановил укрепление гривны, выйдя с крупной интервенцией на покупку валюты на уровне 26,47 гривен. Часть импортеров, до последнего откладывавших приобретение валюты, поспешила выйти на рынок с заявками на покупку и своими действиями вызвала скачок курса доллара. Сегодня многое будет зависеть от трех факторов: во-первых, продолжится ли ажиотажный спрос, во-вторых, как много будут готовы продать экспортеры, учитывая, что им уже начали выплачивать компенсацию НДС, в-третьих, какую позицию займет Национальный банк. Высокая волатильность на рынке сохранится, возможны резкие колебания курса в разные стороны.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,60/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг менялась очень динамично; при этом траектория движения курса четко повторяла график безналичного доллара. Утром наличного «американца» продавали по 26,70-26,71 гривен, к обеду цену снизили до 26,65-26,66 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,68-26,69 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,69-26,71 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. К вечеру наличный доллар может стоить дороже, чем утром.

Евро на рынке FOREX в четверг скорректировал свое падение и поднялся до отметки 1,1748 доллара после публикации американской статистики, показавшей рост числа безработных и снижение деловой активности в США. Утром пятницы евро торгуется в узком диапазоне 1,1735-1,1746 доллара. Наличный евро в четверг утром продавали по 31,22-31,23 гривен, к обеду – по 31,15-31,17 гривен, а к вечеру цена выросла до 31,24-31,25 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,23-31,25 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания ожидать, что к вечеру евро станет дороже на несколько копеек.

Российский рубль в четверг сначала укрепился по отношению к доллару на 40 копеек – с 73,00 до 72,60 рублей за доллар, а затем снизился до 72,85 рублей за доллар. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 72,65-72,72 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в четверг, как и в предыдущие дни, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. В течение дня возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.