Что ожидается на валютном рынке в пятницу
Вчера на межбанковском валютном рынке резкое падение котировок безналичного доллара сменилось еще более резким их взлетом.
Причиной разворота тренда на 180 градусов стали действия Национального банка, который жестко остановил укрепление гривны, выйдя с крупной интервенцией на покупку валюты на уровне 26,47 гривен. Часть импортеров, до последнего откладывавших приобретение валюты, поспешила выйти на рынок с заявками на покупку и своими действиями вызвала скачок курса доллара. Сегодня многое будет зависеть от трех факторов: во-первых, продолжится ли ажиотажный спрос, во-вторых, как много будут готовы продать экспортеры, учитывая, что им уже начали выплачивать компенсацию НДС, в-третьих, какую позицию займет Национальный банк. Высокая волатильность на рынке сохранится, возможны резкие колебания курса в разные стороны.
Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,60/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг менялась очень динамично; при этом траектория движения курса четко повторяла график безналичного доллара. Утром наличного «американца» продавали по 26,70-26,71 гривен, к обеду цену снизили до 26,65-26,66 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,68-26,69 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,69-26,71 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. К вечеру наличный доллар может стоить дороже, чем утром.
Евро на рынке FOREX в четверг скорректировал свое падение и поднялся до отметки 1,1748 доллара после публикации американской статистики, показавшей рост числа безработных и снижение деловой активности в США. Утром пятницы евро торгуется в узком диапазоне 1,1735-1,1746 доллара. Наличный евро в четверг утром продавали по 31,22-31,23 гривен, к обеду – по 31,15-31,17 гривен, а к вечеру цена выросла до 31,24-31,25 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,23-31,25 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания ожидать, что к вечеру евро станет дороже на несколько копеек.
Российский рубль в четверг сначала укрепился по отношению к доллару на 40 копеек – с 73,00 до 72,60 рублей за доллар, а затем снизился до 72,85 рублей за доллар. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 72,65-72,72 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в четверг, как и в предыдущие дни, продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. В течение дня возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.