Слава Каминская впервые выпустила песню на украинском языке

Сольная певица Слава Каминская представила свою первую украиноязычную песню "Подзвони". Звезда призналась, что еще никогда не ждала премьеру с таким волнением, сообщает 24 Канал.

Бывшая солистка группы "НеАнгелы" и певица Слава Каминская представила третью сольную композицию. Впервые в ее репертуаре появилась песня на украинском языке.

Новая песня Славы Каминской

В инстаграме звезда рассказывала, что с нетерпением ждала премьеру песни "Подзвони". Исполнительница поделилась, что в песне рассказывает о переживаниях героини, которая вышла из любовного треугольника.

"Она пытается отпустить ситуацию, но не в состоянии отпустить любовь" , – прокомментировала звезда.

SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слушайте песню онлайн

Большинство поклонников довольны новой композицией певицы. Они отмечают, чтобы знаменитость и в дальнейшем писала на родном языке.