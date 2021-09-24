В Норвегии отменят почти все коронавирусные ограничения

Правительство Норвегии по рекомендации органов здравоохранения отменяет почти все карантинные ограничения, действовавшие в связи с эпидемией коронавируса.﻿ Об этом объявила действующий премьер-министр Эрна Солберг, сообщает Украинская правда.

Ограничения, рекомендовали отменить, перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября.

"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии" , - заявила Солберг.

Премьер отметила, что "жить с вирусом" придется еще много лет, люди и дальше будут заражаться и болеть, однако эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам. В Норвегии по крайней мере первой дозой привиты уже более 90% взрослых, поэтому за месяц они будут уже полностью защищены.