Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился. К обеденному перерыву они выросли до 26,685 гривен на покупке и 26,74 гривен на продаже.

Причиной роста стала повышенная активность импортеров, которые решили больше не ждать, пока доллар подешевеет. К ним присоединились спекулянты, еще вчера игравшие на понижение курса. Теперь они начали качать курс вверх, и надо признать, что у них неплохо получается. «Масла в огонь» подлил и Национальный банк, который сразу после начала торгов вышел на рынок и купил 5 млн долларов по цене 26,63 гривен. Такое неожиданно раннее появление регулятора насторожило всех и невольно подыграло спекулянтам.

Очень динамично менялся и курс доллара в оптовых обменниках Киева. Утром наличного «американца» продавали по 26,69-26,70 гривен. В районе 12:00 ценник опустился до 26,66-26,67 гривен. А уже к 13:00 вновь подскочил до 26,69-26,70 гривен вслед за резким скачком безналичного доллара на межбанке.

Евро на FOREX в пятницу опять идет вниз: к 13 часам он опустился с 1,1746 до 1,1729 доллара, явно намереваясь опуститься еще ниже. Наличный евро утром продавали по 31,24-31,25 гривен, а к обеду ценник вырос до 31,28-31,30 гривен, отреагировав на рост наличного доллара.

Российский рубль в пятницу совершает резкие колебания между уровнями 72,60 и 73,10 рубля за доллар. Несмотря на то, что мировые цены на нефть приблизились к трехлетнему максимуму, это уже не помогает рублю расти дальше. В Киеве цена наличного рубля в течение всей недели сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.