Валютный рынок пятницы: итоги дня

Сегодня торговля на межбанковском﻿ валютном рынке изобиловала сюрпризами. Единственным ожидаемым событием стало продолжение роста безналичного доллара.

Первый сюрприз преподнес участникам торгов Национальный банк. Он появился на рынке еще до начала активной фазы торгов и выставил ордер на покупку 5 млн долларов на уровне 26,63 гривен – гораздо выше, чем покупал вчера. Регулятору удалось купить доллары почти по самой дешевой цене за день. Другим повезло меньше. Второй сюрприз преподнесло Госказначейство: оно выплатило сегодня сразу 6,6 млрд гривен компенсации НДС экспортерам. Часть этой суммы экспортеры тут же направили на покупку валюты; остальные просто сняли выставленные заявки на продажу. Покупатели увидели, что предложения валюты не так много, как хотелось бы, и стали поднимать ценники, пытаясь нащупать обоюдовыгодную цену. В результате к обеденному перерыву котировки достигли 26,72 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. Такие цифры стали очередным сюрпризом для импортеров, которые еще вчера раздумывали, брать ли по 26,50. Оставшиеся на рынке продавцы поняли, что сегодня – их день, и уже не поддавались на уговоры. Цены до конца торгов остались в районе максимальных.

Закрыли торги пятницы на 8 копеек на покупке и на 6,7 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже, чем в предыдущие дни: спред на старте составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,61 гривен прошла в 09:36. Объемы заявок на покупку более чем в 3 раза превышали объемы заявок от продавцов. Скоро стала понятна их пассивность: была выплачена очень крупная сумма компенсации НДС экспортеров, и в продаже валюты необходимость отпала. К 10:20 котировки ненадолго снизились до 26,58 гривен на покупке и 26,608 гривен на продаже – и покупатели решили, что сегодня доллар расти не будет. Но тут часть продавцов резко убрала свои заявки – и оказалось, что продавцов осталось очень мало. Ситуацией мгновенно воспользовались спекулянты: они соглашались продавать, но дороже 26,70. К 13:00 на рынке на продажу остались два ордера: 2,5 млн долларов по 26,75 и 0,5 млн долларов по 26,77. Покупатели были основательно напуганы и готовы брать по 26,72 и дороже. После обеда опять вышли спекулянты, и ажиотаж был на время снят. Но сильно откатиться котировкам не дали; день закрыли недалеко от максимумов.

Котировки закрытия – 26,70/26,735 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 17,4 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 182,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6099 гривен.

Официальный курс доллара на 27 сентября установлен на отметке 26,6422 гривен за доллар, рост на 11,50 копеек.

Официальный курс евро на 27 сентября установлен на отметке 31,2153 гривен за евро, рост на 13,07 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в точности повторила вчерашнюю траекторию движения: утром наличного «американца» продавали по 26,69-26,70 гривен, к обеду цену снизили до 26,66-26,67 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,70-26,71 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1712 доллара. Сегодня евро не смог продолжить рост и с отметки 1,1746 доллара опустился до 1,1700 доллара, поскольку доллар опять укрепился к остальным валютам. Цена наличного евро в течение дня тоже менялась довольно динамично: утром его продавали по 31,24-31,25 гривен, к обеду – по 31,30 гривен, а к вечеру цена вернулась к утренним значениям .

Российский рубль третий день подряд совершает резкие движения между уровнями 72,60 и 73,10 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он опять растет к доллару и торгуется в диапазоне 72,72-72,78 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве пятый день подряд держится на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.