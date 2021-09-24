Валютный рынок пятницы: итоги дня

Валютный рынок пятницы: итоги дня

Сегодня торговля на межбанковском﻿ валютном рынке изобиловала сюрпризами. Единственным ожидаемым событием стало продолжение роста безналичного доллара.

Первый сюрприз преподнес участникам торгов Национальный банк. Он появился на рынке еще до начала активной фазы торгов и выставил ордер на покупку 5 млн долларов на уровне 26,63 гривен – гораздо выше, чем покупал вчера. Регулятору удалось купить доллары почти по самой дешевой цене за день. Другим повезло меньше.  Второй сюрприз преподнесло Госказначейство: оно выплатило сегодня сразу 6,6 млрд гривен компенсации НДС экспортерам. Часть этой суммы экспортеры тут же направили на покупку валюты; остальные просто сняли выставленные заявки на продажу. Покупатели увидели, что предложения валюты не так много, как хотелось бы, и стали поднимать ценники, пытаясь нащупать обоюдовыгодную цену. В результате к обеденному перерыву котировки достигли 26,72 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. Такие цифры стали очередным сюрпризом для импортеров, которые еще  вчера раздумывали, брать ли по 26,50. Оставшиеся на рынке продавцы поняли, что сегодня – их день, и уже не поддавались на уговоры. Цены до конца торгов остались в районе максимальных.

Закрыли  торги пятницы  на 8  копеек на покупке и  на 6,7 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже, чем в предыдущие дни: спред на старте составил всего 5 копеек.  Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,61  гривен прошла в 09:36. Объемы заявок на покупку более чем в 3 раза превышали объемы заявок от продавцов. Скоро стала понятна их пассивность: была выплачена очень крупная сумма компенсации НДС экспортеров, и в продаже валюты необходимость отпала. К 10:20 котировки ненадолго снизились до 26,58 гривен на покупке и 26,608 гривен на продаже – и покупатели решили, что сегодня доллар расти не будет. Но тут часть продавцов резко убрала свои заявки – и оказалось, что продавцов осталось очень мало. Ситуацией мгновенно воспользовались спекулянты: они соглашались продавать, но дороже 26,70. К 13:00 на рынке на продажу остались два ордера: 2,5 млн долларов по 26,75 и 0,5 млн долларов по 26,77. Покупатели были основательно напуганы и готовы брать по 26,72 и дороже. После обеда опять вышли спекулянты, и ажиотаж был на время снят. Но сильно откатиться котировкам не дали; день закрыли недалеко от максимумов.

Котировки закрытия – 26,70/26,735  (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg  сегодня вырос на 17,4 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 182,3  млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6099 гривен.
  • Официальный курс доллара на 27 сентября  установлен на отметке 26,6422 гривен за доллар, рост на 11,50 копеек.
  • Официальный курс евро на 27 сентября  установлен на отметке 31,2153 гривен за евро, рост на 13,07  копеек.
  • Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в точности повторила вчерашнюю траекторию движения: утром наличного «американца» продавали по 26,69-26,70 гривен, к обеду цену снизили до 26,66-26,67 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,70-26,71 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00  – 1,1712 доллара. Сегодня евро не смог продолжить рост  и с отметки 1,1746 доллара опустился до 1,1700 доллара, поскольку доллар опять укрепился к остальным валютам. Цена наличного евро в течение дня тоже менялась довольно динамично: утром его продавали по 31,24-31,25 гривен, к обеду – по 31,30 гривен, а к вечеру цена вернулась к утренним значениям .

Российский рубль третий день подряд совершает резкие движения между уровнями 72,60 и 73,10 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он опять растет к доллару и торгуется в диапазоне 72,72-72,78 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве пятый  день подряд  держится на уровне 3,63-3,65  гривен за 10 рублей.

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