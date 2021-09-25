Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе безналичный доллар сначала дважды обновил годовые минимумы, а затем опять пошел вверх в результате вмешательства Национального банка Украины.

Торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись в понедельник 20 сентября на отметке 26,65/26,72 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В первые два дня недели сохранялся примерный баланс спроса и предложения, поэтому котировки менялись очень незначительно. В среду 22 сентября на рынок вышли крупные продавцы валюты, и котировки под давлением продаж снизились, обновив годовой минимум. В четверг 22 сентября падение продолжилось до 26,48 гривен на покупке и 26,50 гривен на продаже. По просьбе экспортеров Национальный банк вышел с крупным ордером на покупку на уровне 26,47 гривен и тем самым остановил укрепление гривны, что привело к очередному развороту тренда вверх.

Закрыли неделю на отметке 26,70/26,735 гривен – на 4 копейки на покупке и на 5 копеек на продаже выше, чем неделей ранее. Национальный банк проводил интервенции в среду, четверг и пятницу; за неделю он купил 22,5 млн долларов, не продав при этом ни цента.

Наличный курс доллара в течение недели менялся очень динамично. Утром 20 сентября в обменниках Киева доллар продавали по 26,73-26,75 гривен. В первой половине дня четверга 23 сентября, когда безналичный доллар установил новый годовой минимум, наличный доллар в столице подешевел до 26,63-26,65 гривен, а к вечеру пятницы 24 сентября подорожал до 26,70-26,71 гривен. Фактически, за неделю наличный доллар потерял в цене 3 копейки.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил падать и в четверг достиг отметки 1,1681 доллара, но к концу недели отвоевал часть потерь. Закрыли неделю на уровне 1,1720 – на 5 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю снизился на 8 копеек. Утром понедельника 20 сентября евро продавали по 31,33-31,35 гривен, вечером пятницы 24 сентября – по 31,25-31,26 гривен, а днем четверга 23 сентября он даже ненадолго опускался до 31,15-31,17 гривен.

Российский рубль в понедельник 20 сентября упал по отношению к американскому доллару с 72,60 до 73,60 рублей за доллар, а затем вновь укрепился до прежних значений и оставшуюся часть недели торговался в пределах 72,60-73,10 рублей за доллар. Возобновившийся рост мировых цен на нефть (некоторые даже достигли трехлетних максимумов) поддержал российскую валюту, но не помог ей укрепиться еще сильнее. Закрыли неделю на отметке 72,895 рубля за доллар – всего на 3,5 копейки лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели торговался в пределах 3,62-3,65 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Госказначейство на уходящей неделе провело крупные выплаты компенсации налога на добавленную стоимость экспортерам (только в пятницу 24 сентября они получили 6,6 млрд гривен). Те, кто получил выплаты, с понедельника не выйдут на рынок с продажей валюты, т.к. не нуждаются в оборотной гривне. В среду 29 сентября Министерство финансов будет погашать ОВГЗ прошлых выпусков на общую сумму 13,27 млрд гривен (с учетом процентов). Эти два фактора будут играть на рост курса доллара. Все будет зависеть от того, смогут ли оставшиеся экспортеры удовлетворить растущий спрос на безналичный доллар, и как себя поведет Национальный банк: станет ли он проводить интервенции на продажу валюты, как делал это в конце августа. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,60-26,90 гривен, вероятность выхода за его пределы – очень низкая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире продолжит попытки опуститься ниже 1,1700. Диапазон колебаний евро пока оставляем прежним: 1,1620-1,1860 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,00 до 31,50 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет торговаться в пределах 72,50-73,50 рублей за доллар, предпринимая попытки закрепиться ниже уровня 73 рубля. В Украине наличный рубль будут все так же продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.