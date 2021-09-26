Простые способы поднять мощность двигателя

Автомобильные эксперты рассказали о простых решениях возникшей проблемы, сообщает Судебно-юридическая газета.

Многие водители со стажем замечали, что со временем автомобиль, радовавший живой динамикой, перестает «ехать» - выдает провалы в тяге и медленнее, чем прежде, выходит на высокие обороты. Автомобильные эксперты рассказали о простых решениях возникшей проблемы.

Добавьте воздуха

Одна из частых причин потери автомобилем динамики - забитая система впуска.

Если машина активно эксплуатируется на запыленной «пересеченке», или, скажем, радиатор регулярно «бомбардируют» тополиный пух, листва, насекомые, грязь и реагенты, то соты последнего забиваются, и силовой агрегат начинает «задыхаться» - ему буквально не хватает воздуха.

Как следствие, блок управления корректирует процесс приготовление смеси, и в камеру сгорания начинает поступать меньше топлива, чем необходимо для реализации потенциала мотора. Соответственно, необходимо прочистить соты радиатора, причем мойка керхером в данном случае - не лучший вариант. Сильный напор воды погнет ячейки.

Поэтому, чтобы провести качественную чистку, радиатор придется полностью демонтировать, для чего нужно будет снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. Естественно, снятый радиатор двигателя имеет смысл прочистить не только снаружи, но и внутри, а заодно заменить и охлаждающую жидкость.

Повысьте октановое число

Ввиду роста цен на топливо многие владельцы льют в баки топливо, которое подешевле. При этом большинство таких «экономов» ориентируется на допуски, сверяясь с памятками под лючком топливного лючка. А там, как правило, написано - MIN 92 или MIN 95. Что это означает?

Что лить топливо с более низким октановым числом допускается, но вовсе не рекомендуется. Конечно, электроника скомпенсирует снижение октанового числа, сделает зажигание более поздним, и нагрузка на двигатель минимизируется. Однако одновременно снизится и отдача мотора. Отсюда - логичный вывод. Хотите, чтоб ваше авто прибавило в динамике, просто лейте в него наиболее высокооктановый вариант из максимально допустимых.

В случае разрешенных АИ-92 и АИ-95 отдайте предпочтение АИ-95, а, выбирая между АИ-95 и АИ-98, остановитесь на последнем варианте. В этом случае электроника сразу определит, что поступает «высококалорийное» питание, изменит угол опережения зажигания и работу фаз газораспределения, и отдача мотора заметно возрастет.

Замените расходники

Если «движок» с «пробегом» более 60 тыс. км перестал тянуть, имеет смысл выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При обнаружении нагара на электродах расходник необходимо очистить, как вариант - с помощью щетки с металлическим ворсом. Но еще лучше свечи попросту заменить.

Красть мощность может также забитый топливный фильтр. В этом случае давление топлива падает ниже расчетного, и ЭБУ дает команду на более длительное открытие форсунок, чтобы привести подачу топлива в норму. Так создается воздушный барьер, препятствующий быстрому доступу необходимого количества кислорода в камеру сгорания и, соответственно, провоцируется топливный аппетит.

Наконец, достаточно часто перерасход «горючки» провоцирует неисправный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Поскольку датчик врет относительно того, сколько воздуха всасывают цилиндры, контроллер на основе этой информации некорректно управляет топливоподачей. Причем некорректную работу ДМРВ нередко провоцирует именно забившийся воздушный фильтр. При сильном загрязнении последнего загрязняются также и платиновые спирали ДМРВ.

Правильное масло

Не секрет, что чем менее вязкое масло залито в силовой агрегат, тем меньше будет трение деталей мотора, соответственно в предельных режимах при работе на невязком масле отдача мотора может повышаться.

Другое дело, что масло с повышенной текучестью прописано не всем моторам. Известно также, что наилучшие характеристики силовой агрегат выдаст на современных синтетических лубрикантах, которые, если вы задумались о повышении мощности, следует предпочесть такое масло полусинтетике и тем более минералке.

Доработайте систему выпуска

Как известно, стритрейсеры и просто любители спортивной езды подвергают двигатели своих машин чип-тюнингу (изменение программы управления двигателем), удаляют из автомобиля каталитический нейтрализатор и ставят глушитель типа "прямоток" вместо штатной системы выпуска.

Первые две меры эксперты не рекомендуют ввиду того, что чип-тюнинг негативно повлияет на ресурс мотора, а вырезание нейтрализатора из системы выпуска по сути незаконно, поскольку после выхлоп делается в таком случае намного грязнее. А вот установка нестандартного глушителя в рамках комплекса мер по наращиванию отдачи мотора может иметь место.

К примеру, после установки прямоточного глушителя улучшится всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси и понизится сопротивление в выхлопной системе. Соответственно, это напрямую повлияет на увеличение мощности двигателя в комплексе с другими мероприятиями.