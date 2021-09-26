В Украине проверят все загранпаспорта

В Украине планируют провести все загранпаспорта на транслитерацию – на правильность написания имен и фамилий. Это нужно для того, чтобы адаптировать написание с международной таблицей транслитерирования, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Она отметила, что острой потребности для пересмотра транслитерации сейчас нет, но периодически такую сверку проводить нужно.

"Время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет" , - объяснила Демская.

По словам главы Нацкомисии, в Украине еще раз сверят, соответствуют ли наши транслитерационные практики с международными. И если все в порядке – их оставят как есть. Если есть какие-то изменения, то их просто унифицируют с международными стандартами.

Она добавила, что проверка нужна для того, чтобы посмотреть насколько гармонизировано или не гармонизировано с международными стандартами и исправить по мере необходимости. Это связано с тем, что транслитерация ориентирована на международный вектор Украины.

"Как выйдет на практике – посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком" , - добавила глава Нацкомиссии.

Автор: Анна Шиканова