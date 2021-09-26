Литва передаст украинской армии военное снаряжение

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса на сумму 677 тыс. евро, сообщает УНИАН.

Как пишет Klaipeda Lt Министерство национальной обороны уже подготовило соответствующий проект правительственного постановления.

Согласно документу, украинской армии передадут 490 бронежилетов на сумму более 617 тыс. евро и столько же баллистических поясов на более 59 тыс. евро.

"Это предложение является ответом на просьбу союзников правительства Украины поддержать ее войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны" , - отмечает издание.

Литва ранее передавала украинской армии боеприпасы, оружие и боеприпасы.

Напомним, 13 августа в Литву прибыла гуманитарная помощь от Украины. Она поможет в сдерживании потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, у Литвы и Украины "одна колючая проволока на двоих", которая поможет им защищать свои государственные границы.

"Во исполнение поручения президента, первая партия украинской помощи прибыла в Литву. Украина и Литва всегда будут стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих" , - написал Кулеба.

Груз с колючей проволокой сопровождала группа сотрудников ГСЧС, которые передали его представителям службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.