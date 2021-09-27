Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Поскольку Госказначейство на прошлой неделе провело крупные выплаты компенсации налога на добавленную стоимость экспортерам (только в пятницу 24 сентября они получили 6,6 млрд гривен), уже сегодня межбанковский валютный рынок﻿ почувствует сокращение предложения валюты.

В условиях возобновления роста котировок безналичного доллара оставшиеся продавцы не будут спешить отдавать свои валютные запасы, надеясь, что ценник поднимется еще выше, и они получат дополнительный бонус на курсе. В понедельник ситуация на межбанковском валютном рынке будет зависеть от двух моментов: сохранится ли повышенный спрос на доллар, который опять дорожает, и как поведет себя Национальный банк, если рост курса продолжится. Шансы увидеть продолжение роста курса доллара довольно неплохие.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,65/26,75 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу менялась очень динамично: утром наличного «американца» продавали по 26,69-26,70 гривен, к обеду цену снизили до 26,66-26,67 гривен, а к вечеру ценник подняли до 26,70-26,71 гривен. На выходных доллар в столице продавали в основном по 26,70 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,69-26,71 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Возможен рост доллара на 3-4 копейки.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу с отметки 1,1746 доллара опустился до 1,1700 доллара, поскольку доллар опять укрепился к остальным валютам, но к закрытию дня вернулся на 1,1725. Утром понедельника евро торгуется в узком диапазоне 1,1713-1,1727 доллара. Наличный евро в прошлую пятницу утром продавали по 31,24-31,25 гривен, к обеду – по 31,30 гривен, а к вечеру цена вернулась к утренним значениям. На выходных евро продавали по 31,24-31,26 гривен. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания ожидать, что к вечеру евро станет дороже на несколько копеек.

Российский рубль в прошлую пятницу то укреплялся до 72,60, то падал до 73,10 рублей за доллар. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 72,60-72,80 рубля за доллар, пытаясь продолжить рост. Наличный рубль в столице в прошлую пятницу и на выходных продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. В течение дня возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.