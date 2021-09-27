Вероятность увольнения Разумкова оценивают 55% против 45% - источники

В Офисе президента болезненно воспринимают самостоятельную игру спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, вопрос возможной отставки отодвинулся во времени после принятия закона об олигархах, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на сейчас вероятность увольнения Разумкова - 55% против 45%...

Голосов должно было хватить. "Слугам" добавят голоса "За майбутнє", частично "Довіра" и часть "Голоса", которая воюет с Кирой Рудык. С "Голосом" интересная история - они хотят обменять это голосование, чтобы сбросить с должности руководителя фракции Железняка" , – заявил собеседник издания в руководстве Рады.

Если Офис президента запустит процесс увольнения Разумкова, то наиболее очевидная процедура будет выглядеть примерно так: нужно собрать 150 подписей нардепов за вынесение вопроса на рассмотрение Рады, после чего председатель ВРУ должен подготовить отчет о своей работе и внести этот вопрос в повестку дня.

Наличие вицеспикера Руслана Стефанчука в стенах Рады существенно усиливает вероятность отставки Разумкова, ведь главе ОП Ермаку с Зеленским не придется особо напрягаться, чтобы найти замену.

Голосование закона об олигархах, которое проводил Стефанчук, показало, что вице-спикер готов искать любые возможности, чтобы выполнить поставленную президентом задачу.

Источники в партии "Слуга народа" объясняют, что на самом деле Зеленский не хочет идти на отставку Разумкова, но очень болезненно воспринимает самостоятельную декабря спикера ВР.

Проверкой на лояльность к власти для Разумкова станет назначение руководителя секретариата Рады. Банковая предложила спикеру кандидатуру Вячеслава Штучного.

Если Разумков не согласится на кандидатуру Штучного, это будет означать окончательный разрыв с Зеленским. Если согласится, то Банковая получит рычаги влияния и контроля над спикером.