Золотовалютные резервы Украины за 2 года выросли почти на $10 млрд

В течение последних двух лет в Украине наблюдается положительная тенденция увеличения золотовалютных резервов (ЗВР) страны. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает UBR.

Он указал, что ЗВР – своеобразная финансовая подушка безопасности, как и в любой другой стране.

"Несмотря на экономические вызовы, которые сопровождают наше государство, золотовалютные резервы НБУ по состоянию на 1 сентября 2021 года составляли $31,6 млрд, что на 8%, или на $2,551 млрд, больше, чем годом ранее" , – отметил парламентарий.

Гетманцев продолжил: "Если два года назад наши золотовалютные резервы составляли $22 млрд, то за время работы парламента ІХ созыва они выросли на 43,6% и достигли уровня апреля 2012 года" . Рост за два года составил $9,6 млрд.

Стоит отметить, что курс валют на 1 сентября 2019 года был – 25,23 грн/долл., а 1 сентября 2021 года – 26,89 грн/долл.