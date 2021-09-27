Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ вновь пошли вниз. Причиной стали продажи крупных государственных компаний, которым понадобилась гривна для расчетов по платежам в третьем квартале.

В то же время далеко не все покупатели соглашались покупать дороже 26,70 гривен. Национальному банку пришлось вмешаться и выйти с интервенцией на покупку на уровне 26,70, но как только регулятор купил свои «традиционные» 5 млн долларов и ушел с рынка, котировки ускорили падение, опустившись к обеденному перерыву в район 26,62-26,64 гривен.

Вслед за безналичным снизился и курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева. Утром наличного «американца» продавали по 26,72-26,73 гривен. К обеду ценник опустили до 26,68-26,69 гривен.

Евро на FOREX в понедельник опустился с 1,1727 до 1,1685 доллара, но на этом уровне его начали активно брать, и он вернулся выше уровня 1,17. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 4 копейки: с утренних 31,24-31,26 ценник опустили до 31,20-31,22 гривен.

Рост цен на нефть продолжает оказывать поддержку российскому рублю, который в понедельник вырос до 72,52 рублей за доллар. Улучшить результат пока не удалось: на этом уровне рубль натолкнулся на стену продаж и отскочил до 72,65 рублей за доллар. В Киеве цена наличного рубля вторую неделю не меняется, оставаясь стабильной на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Также вторую неделю сохраняется стабильной и цена на польский злотый. В столице его можно купить по 6,78-6,80 гривен.