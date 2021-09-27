В Украине заметили самый быстрый электромобиль в мире

В Киеве впервые заметили новую модель Tesla Model S Plaid 2022. На данный момент это самый быстрый автомобиль компании, сообщает Твоя машина.

Автомобиль оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1034 л.с. Это больше, чем у Bugatti Veyron (у него только 1001 л.с.). Динамика у Теслы тоже лучше – сотню электрокар развивает за 1,99 секунды, а четверть мили он преодолевает за рекордные 9,08 секунды.

Так как продажи Rimac Nevera (разгон до 100 км/ч составляет 1,85 с) и Tesla Roadste (1,9 с) пока не начались, Tesla Model S Plaid 2022 занимает место самого быстрого серийного электрокара в мире.