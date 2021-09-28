Что ожидается на валютном рынке во вторник

Продажа валюты крупными государственными компаниями в понедельник обеспечила превышение предложения над спросом на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿.

Это привело к возобновлению снижения котировок и вынудило Национальный банк дважды выйти с интервенциями на покупку валюты. Тренд на ослабление гривны, наметившийся в прошлую пятницу, вновь был сломан. Сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 года и 6 лет. Учитывая, что в последние дни иностранные инвесторы вновь начали проявлять интерес к украинским ценным бумагам, можно предположить их участие в этом аукционе, особенно если ставку доходности по облигациям поднимут. Если это произойдет, им придется продавать валюту для покупки ОВГЗ, что еще больше увеличит предложение на рынке и будет способствовать дальнейшему снижению котировок.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,60/26,65 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник снизилась на 5 копеек: утром наличного «американца» продавали по 26,71-26,73 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,66-26,68 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,67-26,68 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть шанс, что доллар подешевеет еще на 2-3 копейки.

Евро на рынке FOREX в понедельник с 1,1727 доллара опустился до отметки 1,1685 после того, как стало ясно, что партия Ангелы Меркель проигрывает на выборах в Бундестаг. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1684-1,1699 доллара. Наличный евро в понедельник подешевел на 4 копейки: с утренних 31,24-31,26 до 31,20-31,22 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,20 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания ожидать, что в течение дня евро станет дешевле еще на 3-5 копеек.

Российский рубль в понедельник вырос до 72,44 рублей за доллар на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть. Утром вторника он торгуется в диапазоне 72,55-72,70 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вторую неделю сохраняет стабильную цену на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. В течение дня возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.