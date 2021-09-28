Квартиры на вторичном рынке подорожали: цены по регионам

Цены квартир на вторичном рынке растут. Только за июль-август стоимость "квадрата" в областных центрах Украины возросла на 2,5%, почти до $930/кв. м, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют данные совместной аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) и геоинформационного портала "Увекон".

Согласно исследованию, цены на жилье изменились следующим образом:

на однокомнатные квартиры они выросли в среднем на 2,9% (до $957/кв. м);

стоимость двухкомнатных квартир выросла в среднем на 2,6% (до $886/кв. м);

цены на трехкомнатные квартиры прибавили 2,1% ("квадрат" обойдется уже в $879/кв. м);

стоимость четырехкомнатных квартир увеличилась в среднем на 1,7% (до $1227/кв. м).

Винница

За июль-август цены на "вторичке" тут увеличились в среднем на 1,6% (до $939/кв. м):

"однушки" подорожали на 2,8% (до $884/кв. м);

"двушки" – на 0,5% (до $817/кв. м);

"трешки" – на 1,8% (до $821/кв. м);

четерехкомнатные квартиры – на 3,1% (до $777/кв. м).

Днепр

В Днепре за два последние летние месяцы жилье подорожало здесь в среднем на 3,7% (до $957/кв. м):

"однушки" подорожали на 4,3% (до $992/кв. м);

"двушки" – на 4,1% (до $967/кв. м);

"трешки" – на 3 3% (до $897/кв. м);

Четырехкомнатные – на 1,7% (до $1074/кв. м).

Житомир

В этом городе цены на вторичном рынке квартир остались в среднем без изменений ($727/кв. м.):

"однушки" подорожали на 3,5% (до $806/кв. м);

"двушки" подешевели на 0,6% (до $740/кв. м);

"трешки" подешевели на 1,1% (до $684/кв. м);

стоимость четырехкомнатных квартир снизилась на 2,8% (до $604/кв. м).

Запорожье

Цены тут выросли в среднем на 2,5% (до $647/кв. м):

"однушки" подорожали на 2,1% (до $692/кв. м);

"двушки" – на 2,5% (до $642/кв. м);

"трешки" – на 3% (до $634/кв. м);

четырехкомнатные – на 2% (до $617/кв. м).

Ивано-Франковск

В этом городе ценник вырос на 0,5% (до $529/кв. м):

"однушки" подорожали на 0,9% (до $535/кв. м);

"двушки" – на 0,4% (до $524/кв. м);

"трешки" – на 0 2% (до $527/кв. м);

средние цены четырехкомнатных квартир снизилась на 2,8% (до $537/кв. м).

Киев

В столице цены на "вторичке" выросли в среднем на 4,7% (до $1871/кв. м):

"однушки" подорожали на 6,6% (до $1745/кв. м);

"двушки" – на 6% (до $1762/кв. м);

"трешки" – на 2,1% (до $1804/кв. м);

четырехкомнатные – на 0,1% (до $2667/кв. м).

Кропивницкий

Тут жилье подскочило в цене на 0,7% (до $604/кв. м):

"однушки" подорожали на 1,4% (до $594/кв. м);

"двушки" – на 0,2% (до $619/кв. м);

"трешки" подешевели на 0,2% (до $596/кв. м);

четырехкомнатные подорожали на 2,9% (до $587/кв. м).

Луцк

Здесь стоимость квартир выросла в среднем на 2,4% (до $739/кв. м):

"однушки" увеличились в цене на 2,6% (до $798/кв. м);

"двушки" – на 5,9% (до $750/кв. м);

"трешки" снизились на 0,6% (до $695/кв. м);

четырехкомнатные квартиры подорожали на 1,6% (до $669/кв. м).

Львов

Стоимость квартир в этом городе на вторичном рынке увеличилась в среднем на 0,5% (до $1080/ кв. м):

"однушки" подорожали на 1,1% (до $1101/кв. м);

"двушки" – на 1,7% (до $1089/кв. м);

"трешки" подешевели на 1,9% (до $1044/кв. м);

стоимость четырехкомнатных квартир осталась почти без изменений ($1065/кв. м).

Николаев

Тут цены на "вторичке" увеличились на 1,8% (до $659/кв. м):

"однушки" подорожали на 1,3% (до $687/кв. м);

"двушки" – на 0,9% (до $650/кв. м);

"трешки" – на 3,3% (до $652/кв. м);

четырехкомнатные – на 1,4% (до $643/кв. м).

Одесса

Цены на вторичном рынке этого прибрежного города выросли в среднем за два месяца лета на 1,5% (до $1017/кв. м):

"однушки" подорожали на 2% (до $1031/кв. м);

"двушки" – на 1% (до $994/кв. м);

"трешки" – на 1,5% (до $1003/кв. м);

четырехкомнатные – на 0,9% (до $1097/кв. м).

Полтава

Здесь стоимость жилья за июль-август выросла в среднем на 2% (до $799/кв. м):

"однушки" подорожали на 3,8% (до $833/кв. м);

"двушки" – на 3,2% (до $821/кв. м);

"трешки" – на 2,2% (до $741/кв. м);

четырехкомнатные – на 2,7% (до $859/кв. м).

Ровно

Цены на вторичном рынке этого города выросли в среднем на 1% (до $733/кв. м):

"однушки" подорожали" на 1,3% (до $779/кв. м);

"двушки" – на 0,4% (до $750/ кв. м);

"трешки" – на 1,3% (до $678/кв. м);

четырехкомнатные – на 3% (до $565/кв. м).

Сумы

Тут цены увеличились в среднем на 2,1% (до $637/кв. м):

"однушки" выросли в цене на 2,4% (до $676/кв. м);

"двушки" остались почти без изменений (до $643/кв. м);

"трешки" подорожали на 5,7% (до $613/кв. м);

четырехкомнатные квартиры – 1,5% (до $534/кв. м).

Тернополь

В этом городе цены на вторичном рынке квартир выросли в среднем на 1,4% (до $681/кв. м):

"однушки" подорожали на 2,2% (до $712/кв. м);

"двушки" – на 3,1% (до $690кв. м);

"трешки" – на 0,3% (до $657/кв. м);

четырехкомнатных – на 0,2% (до $619/кв. м).

Харьков

Харьковские цены на "вторичке" выросли на 2,2% (до $904/кв. м):

"однушки" подорожали на 2,7% (до $879/кв. м);

"двушки" – на 1,7% (до $903/кв. м);

"трешки" – на 1,2% (до $924/кв. м);

четырехкомнатные – на 3,7% (до $1010/кв. м).

Херсон

Стоимость жилья тут выросла в среднем на 2,9% (до $699/кв. м):

"однушки" подорожал на 0,8% (до $729/кв. м);

"двушки" – на 2% (до $717/кв. м);

"трешки" – на 5% (до $682/кв. м);

четырехкомнатные – на 4,6% (до $617/кв. м).

Хмельницкий

Цены на здешнем вторичном рынке квартир увеличились в среднем на 3,2% (до $638/кв. м):

"однушки" подорожали на 3,8% (до $686/кв. м);

"двушки" – на 3,2% (до $633/кв. м);

"трешки" – на 1,8% (до $585/кв. м);

четырехкомнатные квартиры подешевели на 0,4% (до $513/кв. м).

Черкассы

Тут цены выросли в среднем на 3,4% (до $709/кв. м):

"однушки" подорожали на 7,6% (до $784/кв. м);

"двушки" – на 2,6% (до $704/кв. м);

"трешки" – на 1,4% (до $663/кв. м);

четырехкомнатные – на 3,6% (до $638/кв. м).

Черновцы

Здешние ценники на квартиры за два июль-август увеличились на 2,3% (до $774/кв. м):

"однушки" подешевели на 0,4% (до $792/кв. м);

"двушки" подорожали на 4,9% (до $792/кв. м);

"трешки" – на 2,1% (до $752/кв. м);

четырехкомнатные подешевели на 1,3% (до $700/кв. м).

Чернигов

Черниговские цены на вторичном рынке квартир увеличились в среднем на 3,3% (до $684/кв. м):

"однушки" подорожали на 6,1% (до $752/кв. м);

"двушки" – на 2,8% (до $689/кв. м);

"трешки" – на 4% (до $644/кв. м);

четырехкомнатные – на 1, 9% (до $566/кв. м).

Ужгород

В этом городе цены на "вторичке" выросли на 0,6% (до $767/кв. м):