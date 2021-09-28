Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе

Dacia Sandero продолжает пользоваться высоким спросом на европейских рынках и второй месяц подряд является лидером продаж на континенте. По данным JATO Dynamics, в августе было продано 14 961 авто, что на 8% больше, чем результат за тот же месяц 2020 года, сообщает Судебно-юридическая газета.

Успех Sandero приходит на фоне общего падения продаж новых автомобилей на Старом континенте. Данные показывают, что в восьмом месяце года в Европе было зарегистрировано 713 714 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем в августе 2020 года. Это худший результат на рынке с 2014 года.

Отличные показатели Dacia дополняет и четвертое место Duster, который оказался самым продаваемым кроссовером в Европе за август. Обе модели румынского бренда зафиксировали рост продаж.