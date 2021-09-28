Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе
Dacia Sandero продолжает пользоваться высоким спросом на европейских рынках и второй месяц подряд является лидером продаж на континенте. По данным JATO Dynamics, в августе было продано 14 961 авто, что на 8% больше, чем результат за тот же месяц 2020 года, сообщает Судебно-юридическая газета.
Успех Sandero приходит на фоне общего падения продаж новых автомобилей на Старом континенте. Данные показывают, что в восьмом месяце года в Европе было зарегистрировано 713 714 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем в августе 2020 года. Это худший результат на рынке с 2014 года.
Отличные показатели Dacia дополняет и четвертое место Duster, который оказался самым продаваемым кроссовером в Европе за август. Обе модели румынского бренда зафиксировали рост продаж.
- Ford Puma - 9304 шт. (-16% по сравнению с августом 2020 года).
- Hyundai Tucson - 9739 (+36%).
- Toyota Corolla - 9912 (-11%).
- Volkswagen Polo - 10 283 (-16%).
- Fiat 500 - 10 966 (+28%).
- Volkswagen T-Roc - 11 179 (-6%).
- Dacia Duster - 11 327 (+4%)
- Toyota Yaris - 12 594 (+18%).
- Volkswagen Golf - 13 664 (-38%).
- Dacia Sandero - 14 961 (+ 8%).