Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник в результате продолжающегося снижения котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ опустились до 26,52 гривен на покупке и 26,54 гривен на продаже, не дойдя всего 4 копейки до годового минимума, зафиксированного в прошлый четверг.

Национальный банк, который к тому времени уже купил 5 млн долларов по цене 26,585 гривен, был вынужден еще раз выйти на рынок с крупным ордером на покупку на уровне 26,51 гривен. Такие действия регулятора подтолкнули выжидавших покупателей к более активным действиям. В итоге котировки прекратили падение и пошли вверх; к обеду они достигли 26,595 гривен на покупке и 26,63 гривен на продаже. И только на этом уровне рост остановился, т.к. желающих продать по такой цене нашлось более чем достаточно.

Вслед за безналичным совершал колебания и курс наличного доллара. Утром наличного «американца» в оптовых обменниках Киева продавали по 26,67-26,68 гривен. Затем ценник опустили на 3 копейки, до 26,64-26,65 гривен, а к обеду вернули к утренним значениям.

Евро на FOREX во вторник продолжил терять в цене и опустился с 1,1702 до 1,1671 доллара. Опуститься ниже пока не удается, т.к. по такой цене его интенсивно покупают. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 5 копеек: с утренних 31,17-31,18 ценник опустили до 31,12-31,13 гривен.

Российский рубль утром вторника вырос до 72,40 рублей за доллар, но к обеду потерял 35 копеек на долларе из-за того, что доллар США вырос на FOREX против всех ведущих мировых валют. В Киеве цена наличного рубля вторую неделю не меняется, оставаясь стабильной на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Также вторую неделю сохраняется стабильной и цена на польский злотый. В столице его можно купить по 6,78-6,80 гривен.