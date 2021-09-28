В Киеве на 2,5 месяца перекроют эстакаду Южного моста

На Южном мосту снова начнется большой ремонт. Ремонтные работы стартуют на эстакаде переправы в районе Выдубичей, где продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов, сообщает Сегодня.

Со 2-го октября рабочие начнут ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Ремонтировать швы планируют до 15 декабря.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, что планируют заменить на эстакаде 4-6 деформационных швов, но все зависит от погодных условий.

"Всего на Южном мосту 46 деформационных швов, 28 из них уже заменили. Осталось еще 18. Если будет хорошая погода, то мы заменим 6 деформационных швов до декабря. Чтобы заменить один шов полностью разбирается половина эстакады. Новый деформационный шов фактически вваривается в конструкцию моста" , – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Новые деформационные швы город закупил у немецкой компании MAURER. Их изготовили на заводе в Германии.

"Их уже привезли в Киев из Германии. Для установки деформационных швов будет частично ограничиваться движение транспорта по направлению к левому берегу. Для проезда будет поэтапно закрыто 1,5 полосы движения на трехполосной эстакаде. По технологии – устанавливается одна половина деформационного шва, а затем другая" , – объясняют в "Киевавтодоре".

Подрядная организация начнет работы уже на эти выходных. Там снимут дорожное полотно на эстакаде.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.