Заместитель Кличко подает в суд на его бывшего помощника

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подает в суд за распространение в СМИ неправдивой информации против него и его семьи, сообщает РБК-Украина.

"Бывший советник Киевского городского головы (Максим Бахматов, - ред.) вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Вспоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора" , - написал Николай Поворозник в Facebook.

Также он сообщил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ. А результаты этой проверки обнародовать.

"Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая" , - отметил Поворозник.

Как сообщалось, бывший продюсер "Comedy Club", основатель "Офиса трансформации" Максим Бахматов в своем видео-блоге на Ютубе утверждал, что якобы обнаружил схемы обогащения Николая Поворозника и членов его семьи. В частности, одно из обвинений касается фирмы, которую основала жена сына Николая Поворозника за 4 года до своего брака.

Автор: Наталия Гурковская