Белорусские пограничники помогают мигрантам пересекать границу Польши

Пограничная служба Польши показала видео, сделанное с помощью тепловизора на границе с Беларусью, на котором видно, как несколько человек перелезают через забор, сообщает InfoResist.

Польские пограничники полагают, что мигрантам помогают в незаконном пересечении границы белорусские пограничники.

«Белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам преодолевать технический барьер на границе. Офицеры пограничной службы регулярно предоставляют оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы, — говорится в сообщении.

Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал видео, размещенное польскими коллегами.