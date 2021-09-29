Что ожидается на валютном рынке в среду

Вчера Министерство финансов провело удачное размещение облигаций внутреннего государственного займа на сумму почти 7 млрд гривен. Сегодня предстоит внести за них деньги.

Среди размещенных – шестилетние ОВГЗ на сумму почти 2,5 млрд гривен. Эти бумаги раньше пользовались особым спросом у нерезидентов. Можно предположить, что и сейчас какую-то их часть приобрели иностранные инвесторы. Если это так, то им необходимо будет продавать валюту, чтобы получить гривну для их оплаты. Это может еще сильнее укрепить гривну сегодня. В то же время на сегодня намечено погашение ОВГЗ на сумму 13,3 млрд гривен(включая проценты). Если даже часть этой суммы попадет на валютный рынок, это может обернуться сильным падением гривны. В условиях возможной высокой волатильности Национальному банку придется крайне внимательно следить за ситуацией на межбанковском валютном рынке﻿ и оперативно принимать меры по недопущению резких колебаний курса.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,50/26,60 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник снизилась на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,67-26,68 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,63-26,64 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать на уровне 26,64-26,65 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Вероятность как роста, так и падения цены наличного доллара сегодня примерно одинакова.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил снижаться и к вечеру опустился до отметки 1,1677 доллара. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,1677-1,1689 доллара. Наличный евро во вторник подешевел на 7 копеек: с 31,17-31,18 до 31,10-31,12 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,10 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Как и наличный доллар, евро сегодня будет «штормить».

Российский рубль во вторник сначала вырос до 72,40 рублей за доллар, а к вечеру упал до 73 рублей за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 72,70-72,90 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вторую неделю сохраняет стабильную цену на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. В течение дня возможны колебания цены рубля в пределах 3,62-3,67 гривен за 10 рублей.