Низкий уровень тестостерона опасен для мужского сердца

Исследование бельгийских ученых показало, что мужчины с высоким уровнем тестостерона меньше подвержены возникновению сердечно-сосудистых болезней, сообщает Menslife.

Эксперты проанализировали результаты исследования, которое длилось на протяжении последних 40 лет. Периодически ученым удавалось обнаружить связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и заниженным уровнем тестостерона, но дать объяснение данному факту они не могли.

По словам Йоханнеса Руйге, автора исследования, слишком низкий уровень тестостерона, точно так же, как и болезни сердца, могут быть результатом ухудшения общего состояния здоровья.

Дефицит тестостерона в организме способны спровоцировать еще и условия, которые дают зеленый свет болезням сердца. К таковым можно отнести гипертонию, аритмию, при которой нарушается сердечный ритм и тромбоз (сгустки крови).

Для того, чтобы уравновесить уровень тестостерона в организме и улучшить состояние здоровья в общем, эксперты советуют регулярно заниматься спортом и составить рацион питания из полностью здоровой пищи.