Валютный рынок среды: ход торгов

В среду на межбанковском валютном рынке﻿ усилилось противостояние покупателей и продавцов.

Среди продающих валюту замечены иностранные инвесторы; есть предположение, что вчера они все же не устояли и приобрели пакет 6-летних ОВГЗ, и сейчас продают валюту для внесения за них оплаты. Среди покупателей – импортеры, особенно выделяются представители нефте-бензиновой группы. Кроме того, в связи с тем, что сегодня ожидается крупное погашение старых выпусков ОВГЗ на сумму 13,3 млрд гривен, чуть позже к покупателям могут прибавиться те, кто захотят конвертировать полученную гривну в доллар по сверхвыгодному курсу. Утренний выход Национального банка с покупкой 5 млн долларов в районе 26,54 гривен напомнил всем, что регулятор пристально наблюдает за ситуацией и не позволит курсу сильно качнуться ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому к обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 26,57-26,60 гривен.

Курс наличного доллара в столице сегодня колеблется в пределах 26,63-26,65 гривен. Ближе к обеденному перерыву начали мелькать предложения купить оптовые суммы по 26,62 гривен, но такая цена пока еще редкость.

Евро на FOREX в среду продолжил снижение и к обеденному перерыву установил новый годовой минимум к американскому доллару – 1,1655 доллара. Наличный евро за полдня подешевел на 5 копеек: с утренних 31,07-31,10 до 31,02-31,05 гривен.

Российский рубль, явно уставший от резких колебаний последних недель, в первой половине дня среды торгуется в узком диапазоне 72,70-72,90 рублей за доллар. Цены на нефть в мире несколько снизились, и рублю сложнее расти, особенно на фоне наблюдающегося сильного укрепления американского доллара. Цену наличного рубля в Киеве, похоже, «забетонировали» на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, она не меняется уже вторую неделю.

Также вторую неделю сохраняется стабильной и цена на польский злотый. В столице его можно купить по 6,78-6,80 гривен.