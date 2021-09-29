Глобальные расходы на "оборонку" бьют рекорды: мир готовится к войне

2020-й год поставил очередной рекорд: глобальные расходы на оборону обновили исторический максимум, вплотную подобравшись к отметке в 2 триллиона долларов.

Всеобщей милитаризации не помешала даже пандемия коронавируса. В то время как из-за экономических последствий эпидемии мировой ВВП сократился почти на 4,5%, военные расходы выросли больше, чем на 2,5%.

Противоречивость глобального капитализма вновь заставила государства встать на путь экономической, политической и военной вражды.

Военная отрасль в мире жестко подчинена капиталу Соединенных Штатов. Из 25 крупнейших мировых производителей оружия 12 имеют американское происхождение. Высокий уровень секретности сделок не позволяет осуществлять за ними общественный контроль.