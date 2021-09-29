Валютный рынок среды: итоги дня

В предпоследний день сентября объемы торгов на межбанковском﻿ валютном рынке значительно выросли. И покупатели, и продавцы спешили завершить свои операции, не оставляя их на последний день месяца и квартала.

Необходимость оплаты приобретенных вчера гособлигаций вынудила инвесторов выйти с продажами валюты. Это позволило частично компенсировать отсутствие экспортеров, которым выплатили компенсацию НДС, и они ушли с рынка. В то же время значительно вырос спрос со стороны импортеров, которые до последнего откладывали оплату контрактов, рассчитывая выиграть на курсе. Но сегодня котировкам не дали снизиться: сначала Нацбанк вышел с покупкой по цене 26,54 гривен и собрал самые дешевые заявки на продажу, а затем рост числа заявок от покупателей подтолкнул котировки вверх. В результате почти вся торговая сессия прошла в диапазоне 26,57-26,61 гривен.

Закрыли торги среды на 3 копейки на покупке и на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,54/26,65 (покупка/продажа).

Торги среды открылись очень широко: спред на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,55 гривен прошла в 09:32. К 10 часам продавцы, которым срочно нужна была гривна, опустили ценник на продажу до 26,553 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк с покупкой по цене 26,54. Регулятор довольно быстро купил свои «традиционные» 5 млн долларов – и ушел. Сегодня желающих купить валюту оказалось довольно много, поэтому котировки немного выросли, а затем застабилизировались в диапазоне 26,57-26,61 гривен. Активная торговля продолжалась до 15:00 часов, а объемы показали существенный рост.

Котировки закрытия – 26,575/26,59 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 36,5 млн долларов по сравнению со вторником и составил 228,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5736 гривен.

Официальный курс доллара на 30 сентября установлен на отметке 26,576 гривен за доллар, рост на 0,62 копейки.

Официальный курс евро на 30 сентября установлен на отметке 30,981 гривен за евро, снижение на 5,25 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась еще на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,64-26,65 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,60-26,61 гривен. При этом цена наличного доллара почти сравнялась с ценой безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1612 доллара. Рост доходности американских гособлигаций вызвал сильное падение всех мировых валют против доллара; евро к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1601. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,08-31,10 до 30,99-31,00 гривен.

Российский рубль в течение дня совершал резкие движения в пределах 72,63-72,92 рубля за доллар. Сегодня цена на нефть в мире после небольшой коррекции опять пошла вверх; это уберегло российскую валюту от существенных потерь. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,77-72,82 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.