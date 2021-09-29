Валютный рынок среды: итоги дня
В предпоследний день сентября объемы торгов на межбанковском валютном рынке значительно выросли. И покупатели, и продавцы спешили завершить свои операции, не оставляя их на последний день месяца и квартала.
Необходимость оплаты приобретенных вчера гособлигаций вынудила инвесторов выйти с продажами валюты. Это позволило частично компенсировать отсутствие экспортеров, которым выплатили компенсацию НДС, и они ушли с рынка. В то же время значительно вырос спрос со стороны импортеров, которые до последнего откладывали оплату контрактов, рассчитывая выиграть на курсе. Но сегодня котировкам не дали снизиться: сначала Нацбанк вышел с покупкой по цене 26,54 гривен и собрал самые дешевые заявки на продажу, а затем рост числа заявок от покупателей подтолкнул котировки вверх. В результате почти вся торговая сессия прошла в диапазоне 26,57-26,61 гривен.
Закрыли торги среды на 3 копейки на покупке и на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,54/26,65 (покупка/продажа).
Торги среды открылись очень широко: спред на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,55 гривен прошла в 09:32. К 10 часам продавцы, которым срочно нужна была гривна, опустили ценник на продажу до 26,553 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк с покупкой по цене 26,54. Регулятор довольно быстро купил свои «традиционные» 5 млн долларов – и ушел. Сегодня желающих купить валюту оказалось довольно много, поэтому котировки немного выросли, а затем застабилизировались в диапазоне 26,57-26,61 гривен. Активная торговля продолжалась до 15:00 часов, а объемы показали существенный рост.
Котировки закрытия – 26,575/26,59 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 36,5 млн долларов по сравнению со вторником и составил 228,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,5736 гривен.
- Официальный курс доллара на 30 сентября установлен на отметке 26,576 гривен за доллар, рост на 0,62 копейки.
- Официальный курс евро на 30 сентября установлен на отметке 30,981 гривен за евро, снижение на 5,25 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня в течение дня снизилась еще на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,64-26,65 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,60-26,61 гривен. При этом цена наличного доллара почти сравнялась с ценой безналичного.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1612 доллара. Рост доходности американских гособлигаций вызвал сильное падение всех мировых валют против доллара; евро к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1601. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,08-31,10 до 30,99-31,00 гривен.
Российский рубль в течение дня совершал резкие движения в пределах 72,63-72,92 рубля за доллар. Сегодня цена на нефть в мире после небольшой коррекции опять пошла вверх; это уберегло российскую валюту от существенных потерь. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,77-72,82 рубля за доллар. Цена наличного рубля в Киеве вторую неделю сохраняется стабильной на уровне 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.