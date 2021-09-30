Что ожидается на валютном рынке в четверг

Что ожидается на валютном рынке в четверг
Фото: Pixabay

Сегодня – последний день сентября. Большинство участников торгов уже провело запланированные операции: экспортеры продали валюту, импортеры – купили и оплатили контракты. Следовательно,  их активность будет ниже, чем вчера.

В районе обеда банки начнут выравнивать свои валютные позиции, покупая и продавая валюту, поэтому много операций будет, начиная с 12:00. Направление внутридневного тренда будет определяться тем, какая сумма от вчерашних погашений ОВГЗ попадет на валютный рынок. Вблизи годовых минимумов будет достаточно желающих купить доллар. В любом случае Национальный банк не позволит гривне чересчур укрепиться и оперативно выйдет на рынок с интервенцией при возникновении дисбаланса между спросом и предложением.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,55/26,65 –  цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице вчера подешевел еще на 4 копейки: утром наличного «американца» продавали по 26,64-26,65 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,60-26,61 гривен.  Сегодня утром продажа стартует с 26,60 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. Есть шанс увидеть продажу доллара дешевле 26,60.

Евро на рынке FOREX в среду упал на 100 пунктов, до отметки 1,1589 доллара на фоне резкого роста доллара против остальных ведущих мировых валют. Утром четверга евро пытается корректировать свое падение и уже поднялся до 1,1608 доллара.  Наличный евро вчера подешевел на 10 копеек, до 30,99-31,00 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,90-31,00 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть основания полагать, что вечером евро будет стоить дороже, чем утром.

Российский рубль в среду торговался разнонаправленно между уровнями 72,60 и 72,90 рубля за доллар. Утром четверга он зажат в узком диапазоне 72,76-72,88 рубля, но пытается выйти из него вниз, т.е. подорожать. Наличный рубль уже две недели стабильно продают по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.  Сегодня большинство обменок будет продавать его по той же цене. Возможно появление небольших предложений по 3,62 гривны за 10 рублей. Дешевле найти российскую валюту будет проблематично.

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