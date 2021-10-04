Украинцы могут бесплатно лечиться в частных клиниках: как это сделать
Украинцы могут получить бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках по программе медицинских гарантий. В Национальной службе здоровья, который подчиняется МИНЗДРАВУ, рассказали, как это сделать, и за какие услуги можно не платить, сообщает РБК-Украина.
Вопрос медицинской помощи на безвозмездной основе в частных учреждениях обсуждался на пресбрифинге НСЗУ. Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.
На сегодня 271 частный медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют такие договоренности.
"Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, которые работают с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги безвозмездно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты", - рассказали в службе.
Как получить бесплатную медицинскую помощь
Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.
Чтобы получить услугу в частном заведении на специализированном уровне бесплатно необходимо иметь электронное направление от семейного врача. Также Украинцы могут получить и специализированную медицинскую помощь. ее бесплатно по договору с НСЗУ предоставляют 87 частных и 13 врачей-ФЛП.
В программу медицинских гарантий входят следующие услуги:
- Вакцинация от коронавируса
- Ведение беременности в амбулаторных условиях.
- Стоматологическая помощь.
- Мобильные психиатрические бригады для помощи пациенту дома.
- Хирургия в стационарных условиях для детей и взрослых.
- Стационарная помощь без проведения хирургических операций.
- Медицинская помощь во время родов.
- Лечение онкобольных.
- Лечение пациентов с ВИЧ.
- Лечение туберкулеза.
- Реабилитация больных.
Автор: Светлана Мащенко