Украинцы могут бесплатно лечиться в частных клиниках: как это сделать

Украинцы могут получить бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках по программе медицинских гарантий. В Национальной службе здоровья, который подчиняется МИНЗДРАВУ, рассказали, как это сделать, и за какие услуги можно не платить, сообщает РБК-Украина.

Вопрос медицинской помощи на безвозмездной основе в частных учреждениях обсуждался на пресбрифинге НСЗУ. Получить бесплатно медицинскую помощь пациенты могут в частных медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

На сегодня 271 частный медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют такие договоренности.

"Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, которые работают с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги безвозмездно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты" , - рассказали в службе.

Как получить бесплатную медицинскую помощь

Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП.

Чтобы получить услугу в частном заведении на специализированном уровне бесплатно необходимо иметь электронное направление от семейного врача. ﻿Также Украинцы могут получить и специализированную медицинскую помощь. ее бесплатно по договору с НСЗУ предоставляют 87 частных и 13 врачей-ФЛП.

В программу медицинских гарантий входят следующие услуги:

Вакцинация от коронавируса

Ведение беременности в амбулаторных условиях.

Стоматологическая помощь.

Мобильные психиатрические бригады для помощи пациенту дома.

Хирургия в стационарных условиях для детей и взрослых.

Стационарная помощь без проведения хирургических операций.

Медицинская помощь во время родов.

Лечение онкобольных.

Лечение пациентов с ВИЧ.

Лечение туберкулеза.

Реабилитация больных.

Автор: Светлана Мащенко