Кулеба рассказал, как Украина может заменить Германии газовую РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве, сообщает Экономическая правда.

"В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", - сказал Кулеба.

Он считает поставки водорода из Украины потребителям в странах ЕС "большим политическим проектом" и "очень серьезным инструментом евроинтеграции Украины" .

Кулеба напомнил, что недавно "Нафтогаз" подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС из Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу "Центральноевропейского водородного коридора".

"Очень приятно видеть, как уже сегодня создается будущее, как Украина мыслит не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Однако это не означает, что мы должны сложить руки и молча наблюдать за тем, что происходит на газовом рынке" , - добавил министр.

Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.